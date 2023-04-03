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【電視廣播511】TVB與股東大正創投訂商業顧問協議　助TVB合作夥伴提高市佔率

股市 17:28 2023/04/03

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【電視廣播511】TVB與股東大正創投訂商業顧問協議　助合作夥伴提高市佔率

電視廣播TVB （00511） 宣布與股東大正創投簽訂商業顧問協議，據簡介，大正創投將就TVB與商業夥伴建立長期戰略關係及合作提供建議，透過TVB電視和數碼媒體網絡提高合作夥伴市場佔有率 。

大正創投由有「新界教父」之稱、前鄉議局主席陳日新兒子陳惠仁創辦。現時大正資本持有TVB 5%以下股權。TVB 3月初股價炒起初期，有本地傳媒引述消息指，大正資本的TVB投資帳面已賺超過4000萬元，即使TVB股價較高位回落，但年初至今已累升126.5%，意味大正資本的TVB賬面回報或較此前披露更多。

TVB企業發展主管及署理財務總裁李福來表示，期待與大正創投合作，期望與其他品牌擁有者和企業建立新的合作夥伴關係，大正創投創辦人兼董事總經理陳惠仁稱，隨著 TVB代重塑其多元化平台和渠道，認為有巨大機遇可加強 TVB與香港和區域商業社區之間的聯繫 。

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責任編輯：李哲毅

港股 電視廣播（00511）
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