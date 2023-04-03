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【新股IPO】鍋圈供應鏈擬來港上市 集資最多5億美元

股樓投資 17:44 2023/04/03

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引述外電報道，鍋圈供應鏈(上海)正考慮在香港上市，集資3億至5億美元。公司目前正與中金及華泰證券就上市事宜進行合作，預計最快本周內遞交初步招股文件。

 

【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

鍋圈供應鏈(上海)旗下鍋圈食匯為內地火鍋燒烤食材品牌，據了解公司上市計劃仍在初步階段，集資規模及上市時間表尚未確定。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

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記者：張以正

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