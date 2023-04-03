【新股IPO】鍋圈供應鏈擬來港上市 集資最多5億美元

引述外電報道，鍋圈供應鏈(上海)正考慮在香港上市，集資3億至5億美元。公司目前正與中金及華泰證券就上市事宜進行合作，預計最快本周內遞交初步招股文件。





【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

鍋圈供應鏈(上海)旗下鍋圈食匯為內地火鍋燒烤食材品牌，據了解公司上市計劃仍在初步階段，集資規模及上市時間表尚未確定。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



記者：張以正