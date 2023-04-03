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【保險業務】建行亞洲：首季保險業務收入按季增長一倍　為2019年水平約80%

宏觀解讀 17:52 2023/04/03

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【保險業務】建行亞洲：首季保險業務收入按季增長一倍　為2019年水平約80%

建設銀行（亞洲）零售銀行業務部主管胡清略表示，中港通關後，首季保險業務收入按季增長達一倍，國內客戶投保收入按季增3倍，當中以人壽保單較受歡迎，整體保費收入回復約8成至9成。他稱，建行亞洲去年已為通關作準備，例如培訓及人手調配。

富衛香港及澳門首席科技兼營運總監張永權指，整體業務仍需時恢復，疫情後客戶提升對健康關注，預期將帶動保險產品需求增加。

建行亞洲與富衛香港推出「開放應用程式介面」（API）技術的保險計劃，可縮短保費到帳時間至實時到賬，保單可做到即日生效，而且分行銷售富衛產品均可使用API技術，保單可做到無紙化，令資料傳送過程更安全。

富衛香港及澳門首席科技兼營運總監張永權表示，技術早前已試行6周，將定期檢討流程。富衛計劃與醫療及診所合作，共享資料庫，讓投保及理賠過程更輕鬆，達至周全健康保障。

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記者：宋佩恩

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