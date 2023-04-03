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【職場趣聞】工作10年 人事福利工作合心水 每年加500 但未來2年要凍薪 留定走好?

理財智慧 18:06 2023/04/03

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能夠在一份工作中做10年，滿意福利、人事及返工時間地點等，雖然人工加幅對於不少人而言不算多，但對當事人而言他滿足於每年加500元，但唯一的考量是老闆對他表示，未來2年將會凍薪。因而讓身邊其他同事表示不會再續約，打算離職等。如果是你又會點揀呢?

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【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

在留言中可以看到不少人表示加500元太少，但亦有人理智指出，每個人的想法都不同，而且當事人亦滿足於加500元的升幅，因為該職位的福利、人工、返工時間及地點都是合符事主的要求。故此他唯一的考量是身邊的同事將會離開而讓事主有所考慮。亦有網民表示，其實事主走與不走，身邊的同事都會轉變，同事離開了亦可以成為朋友，不需要想太多。另一方面，亦有人指事主可以趁機離開comfort zone，轉一轉人工又可以加多點等。

每個決定都沒有錯對，最重要的就是個人認為合適，不過作為打工仔亦需要時刻增值自己，好讓自己不會被社會淘汰。

【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫  緬懷一代巨星，詳見【下一頁

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責任編輯：陳玉蓮

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