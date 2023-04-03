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【日圓走勢】 花旗料日圓短期目標直逼135　專家指宜低撈

17:14 2023/04/03

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專家建議約在135水平低撈日圓。

日圓於3月勁彈2.5%，今天（4月3日）報133。不少港人趁復活長假赴日賞櫻，伺機低撈日圓，專家指圓滙暫易升難大跌，花旗料短期內圓滙逼近135關，上商建議哈日族約在此水平值得低吸。而日本央行行長植田和男將於下周日（9日）正式接棒，市料新舵手或於今年中由鴿轉鷹，調整債券收益率機制，刺激日圓最快於今秋爆上120。

花旗：日圓短期阻力估134.77 有機下試128至130

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，美元兌日圓的短期阻力或為134.77，有機會下試128到130水平。而3個月內料見132，未來半年到1年預測為120，兩年長期目標為130。
 
上商研究部主管林俊泓預期，日圓短期內在130到135上落，約135水平已值得吸納；市料日本最快或於第三季加息，令日本擺脫負利率0.1厘，而未來3季度圓滙的高低位介乎127到135。

星展香港環球市場策略師李若凡指，日圓短期波動區間主要在130 到 137，而134至135可能有較大支持。

星展：料日央行不輕易加息 或進一步調整YCC機制

日央行於去年12月20日突放寬孳息曲綫控制（Yield Curve Control，YCC），把10年期國債目標收益率的上下波幅範圍，由0.25厘擴大至0.5厘，被視作轉鷹變相加息，一度刺激日圓狂飈至137；但今年卻忍手。


談及日圓今年的高低位，李若凡預期，約在139到140有支持，若能突破130，可能再下試年初的高位127.2，但125到126或遇阻力；相信日本不會輕易加息，只進一步調整債券收益率的控制措施，今年餘下時間都有可能採取行動。

短期操作方面，華僑銀行經濟師姜靜料，未來兩周日圓兌美元介乎129.64到133.5，每百日圓兌港元約在5.88至6.06上落。

華僑：今年外幣首選日圓  通脹升工資增長因素支持

姜靜又說，今年最看好的外幣是日圓，主因是日本通脹壓力上升、以及工資調整，估計日央行將逐漸轉向貨幣政策正常化；疊加聯儲局加息周期近尾聲，美滙指數有望溫和走軟，美日利差或有所收窄，均有助日圓反彈。

姜靜進一步剖析， 具體而言，日本的通脹率已超過央行2%的目標，2月份全國CPI按年上升3.3%，不斷擴大的通脹壓力亦推動工資增長。在今年「春鬥」後，日本主要公司的工會要求平均加薪幅度為 4.5%，創20年來最大幅度。工資增長及物價上漲幅度達到央行目標水平之際，日本央行有望廢除收益率曲綫控制（ YCC），甚至退出負利率政策（NIRP），因此日圓在中期將會有上升空間。

日央辯論量寬副作用  宜緊盯4月及6月議息會議

姜靜補充，在上次日央行的議息會議上，委員們已開始辯論寬鬆政策副作用，促採取更多措施空間。須緊盯日央行於4月28日及6月16 日的議息會議，有關的政策調整最早或於6月中的會議上提出。此外，早前圍繞歐美銀行的信心危機持續發酵，避險資金湧入日圓，亦支撑日圓在3月份顯著走強，單月累升逾3%。

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特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君

 
 

日圓 上海商業銀行 外滙 負利率 低吸 花旗銀行 星展銀行 貨幣政策 加息 美國聯儲局

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