牙買加奧運百米女飛人玩家長賽 一騎絕塵碾壓對手（有片）

社交媒體近日流傳影片顯示，牙買加女子短跑奧運冠軍得主弗雷澤（Shelly-Ann Fraser-Pryce）參加其5歲兒子Zyon學校的家長賽。弗雷澤在開跑後迅速與其他母親拉開距離，可謂完勝其他選手。

留絡腮鬍選手「躺贏」女子舉重賽 性別認同為女獲准參賽 【下一頁】

弗雷澤在影片中身穿藍色上衣，佔據中間跑道，據悉當時她參加的是100米家長賽。弗雷澤在開跑不足兩秒已和其他母親拉開距離，其後大幅拋離對手。當其他母親只跑到約一半時，鏡頭顯示弗雷澤已達終點。

Shelly-Ann Fraser-Pryce 🇯🇲 showed up and floored everyone in the parent&#39;s race at her boy&#39;s school.😂😂<br /> <br /> She is surely having fun! pic.twitter.com/F3HSg5g4c7 — oluwadare (@Track_Gazette) March 31, 2023

弗雷澤完成賽事後，站在跑道兩邊的人士亦有歡呼。弗雷澤其後亦有在Facebook回應指，「每一場比賽都非常重要」（Every point counts）。

歌手歐國盃唱英國國歌甩轆 球迷：難聽到犯法 【下一頁】

影片在網上引來熱議，有網民表示，弗雷澤當天一定好開心。亦有網民指，跑第二的家長之後可以炫耀，弗雷澤是唯一一個擊敗她的人。但同時亦有網民認為，弗雷澤跑贏實屬正常，未懂外界為何有如此大的反應。

弗雷澤雖然身高僅得1.52米，但因在短跑上取得出色成績被冠以「袖珍火箭」（Pocket Rocket）稱號。她曾經在100米短跑上跑出女子史上第三快10.6秒的成績，在2008年及2012年奧運會奪得女子100米短跑冠軍，前年東京奧運亦有代表牙買加出戰女子4X100米接力賽並奪得金牌。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀