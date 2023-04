牙買加奧運百米女飛人玩家長賽 一騎絕塵碾壓對手（有片）

社交媒體近日流傳影片顯示,牙買加女子短跑奧運冠軍得主弗雷澤(Shelly-Ann Fraser-Pryce)參加其5歲兒子Zyon學校的家長賽。弗雷澤在開跑後迅速與其他母親拉開距離,可謂完勝其他選手。

留絡腮鬍選手「躺贏」女子舉重賽 性別認同為女獲准參賽 【下一頁】

弗雷澤在影片中身穿藍色上衣,佔據中間跑道,據悉當時她參加的是100米家長賽。弗雷澤在開跑不足兩秒已和其他母親拉開距離,其後大幅拋離對手。當其他母親只跑到約一半時,鏡頭顯示弗雷澤已達終點。