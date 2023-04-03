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牙買加奧運百米女飛人玩家長賽 一騎絕塵碾壓對手（有片）

環球社會熱點 18:08 2023/04/03

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社交媒體近日流傳影片顯示，牙買加女子短跑奧運冠軍得主弗雷澤（Shelly-Ann Fraser-Pryce）參加其5歲兒子Zyon學校的家長賽。弗雷澤在開跑後迅速與其他母親拉開距離，可謂完勝其他選手。

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弗雷澤在影片中身穿藍色上衣，佔據中間跑道，據悉當時她參加的是100米家長賽。弗雷澤在開跑不足兩秒已和其他母親拉開距離，其後大幅拋離對手。當其他母親只跑到約一半時，鏡頭顯示弗雷澤已達終點。

 

弗雷澤完成賽事後，站在跑道兩邊的人士亦有歡呼。弗雷澤其後亦有在Facebook回應指，「每一場比賽都非常重要」（Every point counts）。

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影片在網上引來熱議，有網民表示，弗雷澤當天一定好開心。亦有網民指，跑第二的家長之後可以炫耀，弗雷澤是唯一一個擊敗她的人。但同時亦有網民認為，弗雷澤跑贏實屬正常，未懂外界為何有如此大的反應。

弗雷澤雖然身高僅得1.52米，但因在短跑上取得出色成績被冠以「袖珍火箭」（Pocket Rocket）稱號。她曾經在100米短跑上跑出女子史上第三快10.6秒的成績，在2008年及2012年奧運會奪得女子100米短跑冠軍，前年東京奧運亦有代表牙買加出戰女子4X100米接力賽並奪得金牌。

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責任編輯：李俊儀

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