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【復活節著數】livi bank推出復活節限定「彩蛋大HUNT」　送海洋公園星夜高峰Glamping套票、日間門票等禮遇

理財智慧 17:23 2023/04/03

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虛擬銀行livi bank今（3日）表示，推出復活節限定「彩蛋大HUNT」活動，即日起至2023年4月15日，客戶登入livi App並完成指定復活節任務，即可贏取超過2萬份獎賞。

由即日起至2023年4月15日，客戶登入livi 手機應用程式完成指定復活節任務，可獲「掘蛋機會」，打開彩蛋便有機會發現精彩獎賞，包括海洋公園星夜高峰Glamping套票、海洋公園日間門票2張、KKday500元電子現金劵，或開心現金獎5元。

同場加映：【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

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客戶可透過livi手機應用程式，挑戰復活節小遊戲及分享「彩蛋大HUNT」活動並邀請親友參加，一同歡渡復活節，更可贏得「掘蛋機會」。

完成指定復活節任務，每人每日至少將有兩次掘蛋機會。任務包括：

任務1：完成livi「賞宇宙」指定消費任務

客戶完成一個livi「賞宇宙」的指定消費任務，可獲得一次掘蛋機會。

任務2：玩復活節小遊戲並完成10秒挑戰

客戶每日玩復活節限定小遊戲並完成10秒挑戰，可獲得一次掘蛋機會。每人每日最多可獲一次掘蛋機會。

任務3：分享彩蛋活動

客戶每日將「彩蛋大HUNT」活動分享給朋友並邀請朋友開戶，可獲得掘蛋機會。每人每日最多可獲一次掘蛋機會。

【物管股】 去年少賺近52% 連特別息派0.3721元 碧桂園服務午後一度升逾8%【見下頁

    點擊圖片放大
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「海洋公園星夜高峰 Glamping 套票」及「KKday500元電子現金劵」的獎賞換領詳情，將於2023年5月15日或之前透過電子郵件及推送通知公布。而「海洋公園日間門票2張」獎賞換領詳情亦將於2023年5月15日或之前，透過livi手機應用程式及推送通知公布。

至於現金獎金額將於得獎當日內存入客戶的liviSave戶口。

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撰文 : 陳楚琨

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