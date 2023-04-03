【綠色貿易】信保局推綠色出口信用保險　支持發展綠色出口貿易

香港出口信用保險局（香港信保局）宣布，為推動綠色出口貿易、環保及實踐可持續發展，將推出創新綠色出口信用保險，與恒生銀行合作，向其獲得相關綠色認證的客戶利奧紙品集團（利奧紙品）提供出口信用保險保費折扣，以鼓勵及支持出口商發展綠色出口貿易。

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香港信保局總監趙民忠表示：「全球暖化和溫室效應的情況日益嚴重，社會各界有必要共同努力，減少碳排放。今次香港信保局夥拍恒生銀行推出的首筆綠色出口信用保險，是項全新的ESG（環境、社會及管治）舉措，建基於利奧紙品積極在出口貿易供應鏈中注入綠色元素，有助低碳減排。」

趙民忠又指，信保局的角色在於為綠色出口貿易提供出口信用保險保障，減省相關貿易出口的保費，期望為實踐減碳和其他環保目標，推動可持續發展和創造低碳未來。

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝表示：「憑着於可持續及綠色融資方面的專業知識，我們積極支持客戶在營運和致力於業務增長之際，同樣可秉持ESG的原則。與香港信保局攜手合作，協助利奧紙品將可持續發展的理念融入營運和供應鏈當中，這突破性的融資安排展現出透過創新和合作的模式，有助推動商界提升環境效益。」

利奧紙品作為大型印刷品及包裝企業，主要採購和使用獲FSC（Forestry Stewardship Council）認證的原材料，執行低碳減排的生產工序，並已通過香港通用檢測認證有限公司（SGS Hong Kong）的獨立外部審核，獲認證為綠色項目，符合市場公認的綠色貸款原則及香港信保局的綠色出口信用保險資格。

利奧紙品集團主席梁鎮華表示：「作為一家注重可持續發展的企業，利奧紙品一直致力於降低碳排放，實現綠色製造及綠色出口貿易。這次合作不僅為我們提供了更多的出口信用保障及降低保費支出，還鼓勵我們進一步加強綠色供應鏈建設，為推動綠色經濟和可持續發展做出更大的貢獻。」

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責任編輯：楊嘉軒

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