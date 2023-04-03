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【新世界17】新世界與萬科旗下印力集團簽合作備忘錄　合作發展PropTech

股市 17:02 2023/04/03

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【新世界17】新世界與萬科旗下印力集團簽合作備忘錄　合作發展PropTech

新世界發展 （00017） 宣布，與萬科 （02202） 旗下商業發展平台印力商用置業簽署合作備忘錄，攜手發展PropTech（地產科技），為粵港澳大灣區首度有中港發展商合作發展PropTech，雙方將成立專責小組，就雙方商業地產科技的技術、人才及資產等方面，加強合作發展。

新世界和印力將優先採用雙方的PropTech產品服務，為各自的地產項目「增值」，長遠結合雙方優勢，為內地其他商業地產營運商提供一站式PropTech整合方案，開拓新業務市場。

把研發的PropTech產品及服務提供予第三方使用

印力集團專注於提供商業地產項目和服務，截至去年底營運管理的商業地產項目逾150個，遍布50多個內地城市，管理面積近1.3億平方呎，資產規模近1000億元人民幣。

新世界發展科技及變革總監冼君行表示，透過今次合作，集團可把研發的PropTech產品及服務，提供予集團以外的企業使用，開拓全新的市場，正是集團輕資產發展的重要一步。

印力集團首席技術官兼印嘉商用科技總經理陳俊佈指，行業進入存量時代，經營性物業進入精細化運營的新階段，大數據、人工智能尤其近期備受矚目的AIGC（AI Generated Content人工智能生成內容）等新技術為行業帶來新挑戰、新的解題思路。

相關文章：【新世界17】初創Pantheon Lab新一輪種子融資引入新世界等　以GPT技術為新世界不同項目製作AI數字人

相關文章：【新世界17】華為香港與新世界簽戰略合作備忘錄探索PropTech　以數碼轉型推動可持續發展

編輯：陳韻妍

港股 發展商 內地物業 大灣區 新世界 大數據 萬科 新世界發展（00017） 萬科企業（02202）
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