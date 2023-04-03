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本地年輕插畫師「哇啦豆」 畫作進駐港鐵站 呢兩個站有得睇

理財智慧 18:28 2023/04/03

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本地年輕插畫師「哇啦豆」創作的一系列色彩斑斕的畫作由周一起（2023年4月3日)至7月3日，在港鐵上環及西灣河站的「港鐵‧藝術」展廊展出。


這批畫作是「港鐵‧藝術」計劃的最新展品，公司透過此計劃致力培育本地藝術人才，提供平台讓其一展才華，亦達致推廣社區藝術共賞的目的。

【青姐話】靜待長假期 悶到飛唔起

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插畫師「哇啦豆」繽紛奪目的畫作，描繪一位小女孩與好友踏上尋找夢想與心懷期盼的神奇之旅，希望藉此畫作為乘客的鐵路旅程增添歡樂。

 

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高鐵（香港段）4月1日重啟跨省長途列車服務 乘搭高鐵出行不可不知小貼士，詳見【下一頁



港鐵公司（00066）企業事務及品牌總監蔡少綿小姐表示：「這批色彩繽紛的畫作啟發我們要珍愛生命中每一個精彩時刻。『港鐵‧藝術』計劃除了為乘客旅程增添色彩，亦同時為藝術家提供平台，讓公眾可以透過作品認識作者對藝術的熱忱。」
 

 

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【張國榮展覽】港鐵香港站辦張國榮創作展 展出珍貴紙品插畫  緬懷一代巨星，詳見【下一頁

 

「哇啦豆」表示：「這些畫作的主題是『彩色童年』，當中的小女孩及小熊是我們童年好朋友的投映。我希望透過這兩個角色，讓大眾重拾童年時所擁有的無限想像力及快樂回憶，例如與家人共度佳節。我亦希望透過畫作，鼓勵大家要對人生保持積極樂觀的態度。」


港鐵公司透過「港鐵‧藝術」計劃與各地藝術家合作，將藝術融入不同車站，為公眾提供欣賞藝術的渠道。歡迎有興趣參與計劃的藝術家及機構瀏覽港鐵公司網頁查閱詳情。

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責任編輯：陳詠妍

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