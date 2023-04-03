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【分拆滙豐】HSBC滙豐股東會有數百名小股東到場　Ken Sir：積極約見首20大股東冀爭取支持議案

股市 16:45 2023/04/03

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【分拆滙豐】HSBC滙豐股東會有數百名小股東陸續到場　Ken Sir：正聯絡20大投資者爭取支持其策略檢討議題

HSBC滙豐 （00005） 今午在九展舉行香港股東之非正式會議，數百名小股東陸續到場，大部分是長者。滙豐向場內股東發信，稱去年表現顯示現時的策略行之有效，同時致力確保股東能分享業績改善帶來裨益，又重申在完成出售加國業務後及取得必要批准的前提下考慮派每股21美仙特別息。

滙豐主席杜嘉祺在會上發言，指近期外圍銀行事件令人不安，但不認為反映系統性風險，集團對駕馭當前形勢充滿信心，5月將舉行年度股東大會，籲在場小股東投票反對股東呂宇健提出的特別決議案，指業務重組分拆會產生不確定時期，且會在未來幾年耗龐大開支，不符股東利益，而硬性派息非審慎財務管理策略，集團目前策略行之有效，股東不宜做冒險決定。股東可今日離開會場時投票。

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「Ken Sir」呂宇健、方國珊齊到場

分拆匯控關注組召集人「Ken Sir」呂宇健到九展，他在會議前表示，正積極於4月約見滙豐首20大股東以支持議案，包括平保 （02318） ，現時各大股東已有回覆，僅有待確認約見時間。

呂宇健指，有信心其提出兩項特別決議案將於5月5日英國伯明翰舉行年度股東大會上通過。他本人亦會赴英親身出席。他又稱，提升股息亦理論上刺激股價，而自己手頭所持滙控價值逾億元。他又批評滙豐1英鎊收購矽谷銀行英國分行的決定，且決定前只用了5小時做盡職審查屬不負責行為，又指滙豐將決議案反對一欄故意塗上較深顏色，認為是嘗試引導股東，對此感到憤怒。

滙豐小股東大聯盟方國珊到九展門口派傳單，籲小股東下月股東代表大會投票支持分拆滙豐、實施長期及穩定的股息政策決議案。方國珊稱，稍後向出席會議的滙豐高層查詢該行英國呆壞帳情況。她亦質疑為何英倫銀行早前允許滙豐可復派息時、該行未可即時復派季度息。

相關文章：【分拆滙豐】滙豐正式刊發AGM通告　建議反對Ken Sir呂宇健所提兩項特別決議案　平保：認真研究這些議案（第二版）

相關文章：【分拆滙豐】滙豐：董事會不認同Ken Sir的兩項建議能為公司和股東帶來最佳利益　Ken Sir：兩項提案獲確認可在AGM表決（第二版）

記者：胡學能

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