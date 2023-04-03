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【三桶油】 OPEC+突然大幅減產 油價爆升 中海油跟得最貼 全日升2.4%

股樓投資 16:44 2023/04/03

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石油輸出國組織及盟友（OPEC+）部長委員會綫上會議舉行前，多個成員國突然宣布從下月開始減產以穩定油價，總幅度超過每日100萬桶，直至今年底。消息刺激國際油價大漲，截至目前，紐約期油及布蘭特期油分別報每桶79.97美元及84.53美元，升5.7%及4.8%。

【物管股】 去年少賺近52% 連特別息派0.3721元 碧桂園服務午後一度升逾8%【見下頁

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油價造好亦推動油股向上，中海油（00883）升2.4%，收報11.94元，為表現最好油股；中石油（00857）升1.5%，收報4.72元；中石化（00386）則逆市跌0.4%，收報4.62元。

今次油組減產，以沙特減產力度最大，每日減產達到50萬桶。沙特能源部表明，減產是為了支持石油市場的預防性措施。另外，俄羅斯亦宣布大幅減產50萬桶，直到今年底。俄羅斯副總理諾瓦克同樣表明，是為了防止市場進一步波動的預防措施。

值得留意的是，今次是OPEC+成員國於半年內第二度減產，對上一次是去年10月，OPEC+當時宣布減產每日200萬桶。

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記者：郭秀慧

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中國石油化工股份（00386） 中國石油股份（00857） 中國海洋石油（00883） 港股 石油 石油輸出國組織 布蘭特期油 紐約期油

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