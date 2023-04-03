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【外遊資訊】入境處增設1868WhatsApp熱線 供在外港人求助

理財智慧 18:38 2023/04/03

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入境事務處今日公布增設1868 WhatsApp求助熱線，方便在境外遇事的香港居民向該處的協助在外香港居民小組求助。

【保你大】人人都能做保單持有人或受益人？雙方需有「可保利益」【下一頁

【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

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在境外遇事的香港居民可經WhatsApp發送信息至（852）1868、掃描二維碼，或點擊連結，以使用1868 WhatsApp求助熱線。就海外工作騙案特別設立的WhatsApp專線（852）5190 8909今日起停止服務。

【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
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入境事務處表示，1868 WhatsApp求助熱線不適用於一般查詢服務。如果港人在境外時有其他查詢，可致電（852）2824 6111或發電郵。

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撰文：鄭日棱

 

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