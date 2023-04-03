特朗普紐約出庭後 料返佛州發表講話

美國前總統特朗普（Donald Trump）上周遭紐約正式刑事起訴，相信將在周二（4日）親身到曼哈頓出庭。有指特朗普同日完成程序後，當晚將在佛羅里達州海湖莊園發表講話。

特朗普律師想換庭審地區 轉介至史丹頓島 【下一頁】

特朗普因涉嫌向豔星Stormy Daniels支付掩口費一事，遭紐約大陪審團正式作刑事起訴。據悉檢察官白艾榮（Alvin Bragg）將提出30多項指控，惟詳情仍有待公布。

代表律師表明特朗普不會認罪，特朗普亦確認自己會在周一（3日）會飛往紐約。他將在周二（4日）完成提堂程序，屆時估計會紀錄特朗普的指紋及拍攝臉部大頭照。

特朗普刑事起訴案豔星坦言 「將引起暴力及死亡」nbsp;【下一頁】

特朗普辦公室指完成程序後，特朗普將啟程返回佛州海湖莊園（Mar-a-Lago），將在當地時間周二晚上8時左右（香港時間周三早上）發表講話。

曼哈頓法院職員表示，出於保安理由，特朗普周二提堂程序前，其他法庭會暫停使用。紐約警方亦發出聲明，指已加強戒備，隨時準備應對任何狀況，並確保所有人和平行使自己的權利。

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責任編輯：吳漢培