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傲寓減價最多20%後連售兩伙　發展商：未來部署會更進取

股樓投資 16:44 2023/04/03

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由其士國際（0025）與市建局合作發展大角嘴傲寓，上周新增17至20%的折扣優惠，吸引買家入市，並於昨日（2日）連錄得2宗一房成交。沽出的兩個單位均為A單位，實用面積328平方呎。其中19樓A室成交價為661萬元，實用呎價19,784元，享樓價17%的折扣優惠。而23樓A單位，成交價為691.5萬元，呎價21,082元，享高達樓價20%的折扣優惠。

其士集團物業發展部總經理司徒世華指，對樓市市場有信心，相信推出新優惠能吸引顧客。該集團銷售及市場部副經理曾家進表示，會採取更進取的銷售部署，預期市場會有正面迴響。

 

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撰文 : 黃卓賢

一手市場 傲寓 其士

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