【消費優惠】旺角T.O.P「Nintendo Switch Game Tour」累積最高消費金額可換多項精品

旺角T.O.P This is Our Place於4月4日至5月28日將舉辦【Nintendo Switch Game Tour】。活動期間,各層均設置了「瑪利歐」、「薩爾達傳說」及「星之卡比」的主題佈置,並有多款遊戲可供試玩。累積最高消費金額,更可獲得《薩爾達傳說 王國之淚 Collector's Edition》、amiibo「林克【王國之淚】」及其他日本直送精品。

於指定日子,瑪利歐將現身於T.O.P 1樓的瑪利歐拍照區與各位見面。2樓亦設有《薩爾達傳說 曠野之息》拍照區,主角林克等待大家前來。最後不妨到位於3樓的卡比拍照區,與圓滾滾的立體卡比自拍。而凡於活動期間於T.O.P 領取活動指南,並根據指示收集印章,便可獲得限量精品「超級瑪利歐」便條紙乙份,於指定日子更可以於場內300吋電玩屏幕,暢玩《瑪利歐賽車8豪華版》、《星之卡比 探索發現》、《健身環大冒險》等遊戲,以頂級設備盡情享受「至T.O.P打機體驗」。

最後,憑指定消費即可參加「戰隊消費獎賞」活動,換領一系列「瑪利歐」、「星之卡比」及「薩爾達」的日本直送精品外,更可隨機獲取3款不同顏色的「消費有賞任務卡」,當中每款任務卡的最高消費者將額外獲得《薩爾達傳說 王國之淚 Collector's Edition》或amiibo「林克【王國之淚】」!使用「消費有賞任務卡」於商場指定商戶購物,憑卡可享折扣優惠。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

撰文:鄭日棱