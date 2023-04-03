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南韓仁川樂天戲院大火冒濃煙 過百人救火兩小時撲熄

環球社會熱點 16:33 2023/04/03

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南韓仁川市樂天戲院當地周一（3日）上午發生大火，現場冒出大量濃煙，内有多人被困。消防部門派出162人及73件裝備到場搜救，約兩小時後救熄，據報戲院内顧客和職員都已安全疏散。

俄咖啡店遇炸彈襲擊 撐侵烏軍事博主被炸死（第二版） 【下一頁】

事發於仁川市富平區富平洞一座地面14層高並設5層地庫的建築物，起火的戲院位於建築物7樓。

當地電視台拍攝到的畫面顯示，戲院所在大樓冒出火舌及大量黑煙。建築物外牆位置遭熏黑，不少窗戶都已碎裂。

消防部門當地上午11點51分（本港上午10點51分）接報後，隨即發布一級響應警報，30分鐘後全區消防人員出動。富平區通過安全短訊通知民眾有火災，並要求市民避開起火地區。

大樓14樓的商家表示，起火時聞到燒焦的味道，一發現黑煙就已前往樓梯逃生，與60至70名員工一起撤離。當她逃出後，從外看到大樓外牆也起火。

火勢於兩小時後撲熄，並無大範圍蔓延。有指大樓内的人都已安全疏散，暫未有傷亡報告。消防部門認為火災起因，可能與介乎戲院及附近其他商場之間的一樓室外空間有關，將詳細調查。

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責任編輯：鄭錦玲

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