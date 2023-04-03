【慈善工作】大劉甘比「以女兒之名」連開社企餐廳　開完秀樺廚房、思考再開秀兒廚房

▲ 【慈善工作】大劉甘比深水埗社企餐廳「秀樺廚房」開業、幫助自閉症人士 冀未來在觀塘或天水圍開「秀兒廚房」

由華人置業 （00127） 大股東劉鑾雄及陳凱韻（甘比）開設的深水埗社企餐廳「秀樺廚房」，以大女秀樺命名，幫助基層家庭及特殊人士。甘比表示，秀樺廚房於去年11月開始運作，日前正式對外開業，主要服務深水埗家庭，待業務上了軌道後，未來才會考慮於觀塘或天水圍開設「秀兒廚房」。

甘比表示，華置將公司名下的深水埗地舖出租予非牟利慈善機構愛‧傳遞（Love‧express）經營「秀樺廚房」，並聘請自閉症人士成為餐廳員工，為特殊人士提供就業機會，同時每月也會透過餐廳派飯予基層市民。

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秀樺廚房一星期只對外開放4天（一、五、六、日），其餘日子則會開辦其他工作坊或活動，當中星期三為慈善預約午餐，讓特殊學習學員工（SEN）到現場實習。

在「秀樺廚房」工作的員工均會有證書

甘比指，在「秀樺廚房」工作的員工均會有證書，證明他們有能力工作，冀可協助建立共融社會，希望未來除幫助自閉症人士外，可以親力親為幫助更多不同的人，包括單親媽媽、青少年等。

「秀樺廚房」地舖約1400呎，連同樓上的酒店單位面積合共約1.7萬呎。甘比稱，計劃將酒店改建為樓高25層的青年宿舍仲學舍，配合政府的青年計劃，冀2024年建成。

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