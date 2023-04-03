【Twitter認證】Twitter 4月起逐步取消傳統驗證計劃　免廣吿商1,000美元認證費

Twitter早前就藍剔認證收費， 其後亦傳會擴大收費計劃，向金剔商業用户收取認證費。而此傳言將成真，Twitter預期在4月推出針對企業的認證計劃，為願意每月支付1,000美元（約7,800港元）的公司保留認證。在計劃下，Twitter將豁免500間廣告商及10,000間企業的認證費，望提升廣告收入。

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免費通行證門檻相當高，只有在Twitter上花費最多的500間廣告商以及粉絲數量前10,000名的企業有機會得到認證費豁免。自Elon Musk接管平台後，Twitter和廣告商關係緊張，廣告收入急劇下降，主要因為不少主要廣告商警告客戶要對平台提高警惕，是此措施可為吸引大型廣告商的誘因。

外媒《The Verge》認為，Twitter向部分組織提供免費認證服務，有助減低認證價格大幅上升對Twitter的影響。加上在此方案下，大多Twitter主要用户都不會因不願付費而失去認證。但措施不利新公司發展，公司更難在平台上建立受眾，他們只能在與有認證的大品牌競爭和付費中作出選擇。

企業收費認證 或引新一輪假帳號風波

Twitter現時雖有措施應對個人虛假帳號的出現，但《The Verge》認為當Twitter取消傳統認證方式後，並設立針對企業的新方案，會引來不良份子測試新系統的安全性。若企業不選擇使用付費認證，不良分子則有機會創建一個比真實帳號更像官方的帳號。

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責任編輯：歐朗欣

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