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新世界與印力集團簽署合作備忘錄　聯手發展PropTech開拓內地市場

股樓投資 16:48 2023/04/03

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新世界發展（00017）宣布，與內房萬科集團旗下商業發展平台「印力集團」簽署合作備忘錄，攜手發展PropTech（地產科技）。值得留意的是，今次是粵港澳大灣區首度有內地及香港發展商合作的PropTech發展。 

據備忘錄內容，新世界旗下的廣州新合創科技有限公司，將與印力旗下的印嘉商用科技（深圳）有限公司成立專責小組，就雙方商業地產科技的技術、人才及資產等方面，加強合作發展。 

新世界發展科技及變革總監冼君行說，今次簽署合作備忘錄，優先採用對方的產品或服務，將可互補長短，加快開拓PropTech發展，另透過今次合作，集團可把研發的PropTech產品及服務，提供予集團以外的企業使用，開拓全新的市場，正是集團輕資產發展的重要一步。 

印力集團首席技術官兼印嘉商用科技總經理陳俊佈指出，今次和新世界簽定合作備忘錄，既希望在雙方已開發產品上緊密合作，更希望可以強強聯手優勢互補，共同探索行業的科技應用。 

資料顯示，印力集團為內地知名企業萬科集團旗下商業發展平台，專注於提供面向大眾的優質商業地產項目和服務，截至去年年底 ，由印力營運管理的商業地產項目逾150個，遍布50多個內地城市，管理面積近1.3億平方呎，資產規模近1,000億元人民幣。 

同場加映【單位直擊】元朗尚悅．嶺移民盤蝕40萬沽 上車客獲父母資助入市【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

創新科技及應用 萬科集團 新世界發展（00017）

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