【本地初創】跨境集運平台Buyandship獲科技園資助最多2150萬　拓電商專用機器學習及AI 模型

▲ 【電商網購】跨境集運平台Buyandship獲科技園資助最多2150萬 拓電商專用機器學習及AI 模型

跨境電商物流平台Buyandship宣布，成功加入科技園公司精英企業計劃，獲發最高資助額2,150萬元，主要用作研發電商專用機器學習和人工智能模型。

科技園精英計劃旨在協助具潛力科企進一步開拓香港以外業務，最終成為港產獨角獸。Buyandship稱，將利用資助進行多項技術研發，採用人工智能及機器學習模式，建立推薦系統演算法，冀推出首個可直接購買的全球產品平台。

Buyandship透露，正開發自動化機器人以提高營運效率，並創建全球產品價格比較平台，協助消費者搜尋最低價格，增加購買成功率及再購率。Buyandship首席執行官李兆倫表示，創建演算法料可大幅提升營運效率及用戶體驗。

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編輯：李哲毅