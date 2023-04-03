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【本地初創】跨境集運平台Buyandship獲科技園資助最多2150萬　拓電商專用機器學習及AI 模型

Hot Talk 16:23 2023/04/03

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【電商網購】跨境集運平台Buyandship獲科技園資助最多2150萬　拓電商專用機器學習及AI 模型

跨境電商物流平台Buyandship宣布，成功加入科技園公司精英企業計劃，獲發最高資助額2,150萬元，主要用作研發電商專用機器學習和人工智能模型。

科技園精英計劃旨在協助具潛力科企進一步開拓香港以外業務，最終成為港產獨角獸。Buyandship稱，將利用資助進行多項技術研發，採用人工智能及機器學習模式，建立推薦系統演算法，冀推出首個可直接購買的全球產品平台。

Buyandship透露，正開發自動化機器人以提高營運效率，並創建全球產品價格比較平台，協助消費者搜尋最低價格，增加購買成功率及再購率。Buyandship首席執行官李兆倫表示，創建演算法料可大幅提升營運效率及用戶體驗。

【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

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【本地初創】Buyandship將推遇熱水即溶膠袋 #INVISIBLEBAG　予港台星馬用戶使用

編輯：李哲毅

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