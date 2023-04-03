麥當勞暫閉美國辦事處 本周將裁員 尚未知道受影響人數

麥當勞(MCD)本周將暫時關閉美國辦事處，因為它準備進行裁員。

麥當勞在上周發給美國員工和一些國際員工的內部郵件中說，職員需要從周一到週三在家工作，這樣它就可以在網上發佈人事決定。在郵件中，公司要求員工取消所有與供應商和其他外部人士在其總部舉行的當面會議。

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麥當勞在《華爾街日報》看到的留言中說：「在4月3日這一周，我們將傳達與整個組織的角色和人員配置水平有關的關鍵決定。」，但麥當勞周日（2日）拒絕就被裁員的人數發表評論

麥當勞在1月份表示，它計劃在4月份之前對公司人員編制的變化做出「艱難 」的決定，作為漢堡連鎖店更廣泛的戰略計劃的一部分。

首席執行官Chris Kempczinski當時在接受采訪時說，作為勞動力評估的一部分，他預計可以節省資金，但他當時說他沒有一個固定的金額或希望削減的工作數量。Kempczinski先生說：「今天存在的一些工作要麼會被轉移，要麼被取消。」

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責任編輯：張瑋婷