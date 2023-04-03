  • 20°C
香港時間 : 2023403日 (週一) 17:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港進出口】貿易通：3月報關量跌幅收窄至單位數　料今年盈利表現正面

股市 16:06 2023/04/03

分享：

分享：

【香港進出口】貿易通：3月報關量跌幅收窄至單位數　料今年盈利表現正面

貿易通 （00536） 行政總裁謝錦強表示，去年營商環境艱難，加上外圍經濟不穩拖累投資虧損，但今年香港逐漸復常，預計下半年出入口活動復甦更明顯，對今年盈利表現感正面。

貿易通主要向企業提供進出口電子報關服務，營運總監鍾順群表示，去年1月報關數量曾創新高，故今年1月受累高基數，報關數量按年跌33%，而3月按年跌幅收窄為單位數字。 

政府逐步推出貿易單一窗口，提供一站式電子平台讓用戶提交進出口貿易文件，鍾順群預計，政府今年次季起分批推出涵蓋的28份文件的第二階段，而第三階段料將涵蓋貿易通現時主力從事的報關、貨物艙單、產地來源證及應課稅品許可證文件。

鍾順群認為，「單一窗口」第三階段對集團挑戰頗大，而公司會提供更多報關增值服務，冀穩定業務。

去年加息環境拖累貿易通爭上債券價值，財務總裁彭潔芳稱，去年貿易通沽清所有債券及投資組合，導致投資虧損約3200萬左右，當中亦涉及內房債，相關虧損不會再反映到今年財報。彭潔芳表示，現時貿易通將等值4億港元作定期存款，當中美元定存佔過半。

貿易通去年營收約2.59億元，按年跌5.5%；純利5233萬元，按年跌28.9%，派末期息4.67仙，及特別息2.75仙。

【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

相關文章：

【香港進出口】貿易通：第五波疫情不利首季報關業務　但影響較前年爆發之初可控

【業績】貿易通去年純利微增至7365萬元　末期息每股6.45仙、全年增派0.5%　周息率7.8厘

港股 貿易通（00536）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行報告｜建行939】建行獲滙豐研究上調目標價至6.8元　評級維持買入
【大行報告｜建行939】建行獲滙豐研究上調目標價至6.8元　評級維持買入
【OPEC+減產】「三桶油」高開2至3%　油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶
【OPEC+減產】「三桶油」高開2至3%　油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶
【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為
【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為
【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？
【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？
【名家看法】「長勝將軍」劉國傑拆解為何鍾情騰訊18年　互聯網股已成熟、不太可能是下一個十年的領跑者
【名家看法】「長勝將軍」劉國傑拆解為何鍾情騰訊18年　互聯網股已成熟、不太可能是下一個十年的領跑者
【港股市況】濠賭造好、金沙升近7%　中芯國際升逾7%破頂　恒指4月開局微升9點（不斷更新）
【港股市況】濠賭造好、金沙升近7%　中芯國際升逾7%破頂　恒指4月開局微升9點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款