▲ 【香港進出口】貿易通：3月報關量跌幅收窄至單位數 料今年盈利表現正面

貿易通 （00536） 行政總裁謝錦強表示，去年營商環境艱難，加上外圍經濟不穩拖累投資虧損，但今年香港逐漸復常，預計下半年出入口活動復甦更明顯，對今年盈利表現感正面。

貿易通主要向企業提供進出口電子報關服務，營運總監鍾順群表示，去年1月報關數量曾創新高，故今年1月受累高基數，報關數量按年跌33%，而3月按年跌幅收窄為單位數字。

政府逐步推出貿易單一窗口，提供一站式電子平台讓用戶提交進出口貿易文件，鍾順群預計，政府今年次季起分批推出涵蓋的28份文件的第二階段，而第三階段料將涵蓋貿易通現時主力從事的報關、貨物艙單、產地來源證及應課稅品許可證文件。

鍾順群認為，「單一窗口」第三階段對集團挑戰頗大，而公司會提供更多報關增值服務，冀穩定業務。

去年加息環境拖累貿易通爭上債券價值，財務總裁彭潔芳稱，去年貿易通沽清所有債券及投資組合，導致投資虧損約3200萬左右，當中亦涉及內房債，相關虧損不會再反映到今年財報。彭潔芳表示，現時貿易通將等值4億港元作定期存款，當中美元定存佔過半。

貿易通去年營收約2.59億元，按年跌5.5%；純利5233萬元，按年跌28.9%，派末期息4.67仙，及特別息2.75仙。

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