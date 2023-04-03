【高息存款】安盛推5年儲蓄計劃 全港最高 保證回報每年4.5%

投資市場持續波動，市民都希望找尋高息但又穩陣的投資產品。AXA安盛公佈推出「好出息」5年儲蓄計劃 ，此非分紅儲蓄計劃能協助客戶快速達成短期理財目標兼享人壽保障，客戶在5年保單期滿後的保證回報高達每年4.5%，為全港最高。

【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

以上計劃提供2年特短保費繳付年期，保費供款門檻低至每年625美元（約5,000港元），讓客戶享有財富增值的同時，免卻長期繳費負擔。若客戶投保時選擇以一筆過 3繳交全數年繳保費，更可享有第2年保費20.6%的折扣優惠，為額外儲蓄提供更大彈性。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

皇玥推6吋珍寶巨型蝴蝶酥 比普通大12倍 邊款蝴蝶酥成「斷貨王」?，詳見【下一頁】

【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

AXA 安盛香港及澳門首席人壽及醫療保險業務總監李佩瑜表示：「近日市場環境波動，我們明白客戶希望透過平衡各投資組合以鎖定穩定回報的方法，從而實踐不同的儲蓄目標。全新的『好出息』5 年儲蓄計劃正好提供了極具競爭力的保證回報和更大彈性，讓客戶能在瞬息萬變的市場中，輕鬆地積累財富，印證 AXA 安盛一直以客為先，致力透過創新的產品和服務滿足客戶需求。」



投保「好出息」５年儲蓄計劃的手續簡易，客戶毋須申報健康狀況。若被保人不幸身故，受益人將會獲得身故保險賠償。

高鐵（香港段）4月1日重啟跨省長途列車服務 乘搭高鐵出行不可不知小貼士，詳見【下一頁】

此外，AXA邀請創作歌手馮允謙（Jay Fung）拍攝有關儲蓄計劃的動畫短片，希望他盡快達成儲蓄目標，實現人生理想。因為與儲蓄計劃相關，所以今次動畫就特別以大富翁作為背景，而 Jay 個人亦希望在不久將來真正成為動畫內的大富翁，能夠給予家人安穩豐盛的生活。



以上動畫於即日於今日起率先在 AXA 安盛 Facebook，公司網站以及 Youtube等平台首播。「好出息」５年儲蓄計劃為限量發售產品。

【裝修設計】榻榻米平台+日式坐浴缸 48萬打造傳統日式風格，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍