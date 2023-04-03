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中信136億人幣收購 復星旗下鋼鐵資產

股樓投資 16:40 2023/04/03

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復星(00656) 向內地最大民營鋼企沙鋼集團出售鋼鐵資產的計劃生變。具央企背景的中信股份(00267) 宣布，以135.8億元人民幣認購南鋼集團新註冊資本，以持有55.2482％股權，而南鋼集團行使優先購買權，向復星收購南京鋼聯60％股權等，並與南鋼創投、新工投資及南鋼集團訂框架投資協議。交易完成後，南鋼集團透過全資持有南京鋼聯方式，持有南鋼股份（滬：600282）59.1％股權，而有關公司成為其非全資附屬公司，有關公司業績將作綜合入帳。中信全日收報9.13元跌0.5%，復星則全日收報5.76元無起跌，內地上市的南鋼股份則上升0.5%收報3.91元人民幣。

【碳中和】華潤燃氣去年少賺26% 毎股派末期息0.9元  詳情請看【下一頁

中信指出，南鋼股份在產能、裝備、規模、產品競爭力和盈利能力等方面在特殊鋼鐵材料行業內都排名前列。南鋼股份的産品品種與集團旗下的特鋼産品可以形成互補，建議收購將進一步充實集團在棒綫材以及鋼板市場的競爭優勢，提升整體特鋼年産能至超過3,000萬噸，鞏固集團在特鋼行業的領先地位。

【比亞迪】 比亞迪乘用車正式進軍西班牙 首推3款純電動車型  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

中信股份（00267） 港股

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