中信136億人幣收購 復星旗下鋼鐵資產

復星(00656) 向內地最大民營鋼企沙鋼集團出售鋼鐵資產的計劃生變。具央企背景的中信股份(00267) 宣布，以135.8億元人民幣認購南鋼集團新註冊資本，以持有55.2482％股權，而南鋼集團行使優先購買權，向復星收購南京鋼聯60％股權等，並與南鋼創投、新工投資及南鋼集團訂框架投資協議。交易完成後，南鋼集團透過全資持有南京鋼聯方式，持有南鋼股份（滬：600282）59.1％股權，而有關公司成為其非全資附屬公司，有關公司業績將作綜合入帳。中信全日收報9.13元跌0.5%，復星則全日收報5.76元無起跌，內地上市的南鋼股份則上升0.5%收報3.91元人民幣。

【碳中和】華潤燃氣去年少賺26% 毎股派末期息0.9元 詳情請看【下一頁】

中信指出，南鋼股份在產能、裝備、規模、產品競爭力和盈利能力等方面在特殊鋼鐵材料行業內都排名前列。南鋼股份的産品品種與集團旗下的特鋼産品可以形成互補，建議收購將進一步充實集團在棒綫材以及鋼板市場的競爭優勢，提升整體特鋼年産能至超過3,000萬噸，鞏固集團在特鋼行業的領先地位。

【比亞迪】 比亞迪乘用車正式進軍西班牙 首推3款純電動車型 詳情請看【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機