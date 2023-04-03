▲ 【華置127】華人置業陳凱韻：開關後商場銷售額增20%、人流回復至疫情前水平 兩商場有姜濤慶祝生日活動

中港通關後，本港旅客人數不斷上升，華人置業 （00127） 行政總裁兼執行董事陳凱韻（甘比）表示，華置旗下商場人流已回復至疫情前水平，銷售額則增加20%，希望黃金周人流及銷售額會進一步上升。

推出總值1000萬元的消費券推廣活動

陳凱韻指，為配首期消費券派發，華置將會推出總值1000萬元的市場推廣活動，與昔日一樣，均為結合線上線下的推廣，詳情稍後公布，集團對消費市道前景感樂觀。

她又透露，商場一直與商戶保持緊密聯繫，在推廣方面保持積極態度，而兩大商場尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡均有大型慶祝姜濤生日活動。

今年4月5日至5月1日期間，尖沙咀The ONE「Keung To 430 甜蜜蜜Café」及銅鑼灣皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」將展出姜濤生日應援，兩個商場均有姜濤打卡位。

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編輯：陳韻妍