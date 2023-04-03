【華置127】華人置業陳凱韻：通關後商場銷售額增20%、送千萬元現金券配合消費券　預告旗下兩商場本周起有姜濤生日慶祝活動

▲ 【華置127】華人置業陳凱韻：開關後商場銷售額增20%、人流回復至疫情前水平 兩商場有姜濤慶祝生日活動

中港通關後，本港旅客人數不斷上升，華人置業 （00127） 行政總裁兼執行董事陳凱韻（甘比）表示，華置旗下商場人流已回復至疫情前水平，銷售額則增加20%，希望黃金周人流及銷售額會進一步上升。

陳凱韻指，為配首期消費券派發，華置華置旗下管理的The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET及灣仔電腦城共6大商場由4月5日起推出「消費狂賞曲」活動，送出總值超過1,000萬元的現金券，強調集團對消費市道前景感樂觀。

華置網店買500元購物現金券送100元

凡使用電子貨幣在華置6大商場及網上商店消費滿指定金額，即可獲贈商場購物現金券或美食現金券，先到先得，換完即止。網上商店將由4月5日中午12時起再度公開發售6大商場的購物現金券，顧客購買500元購物現金券，即獲贈100元購物現金券，每人可以獲贈的購物現金券多達500元。

陳凱韻又透露，商場一直與商戶保持緊密聯繫，在推廣方面保持積極態度，而兩大商場尖沙咀The ONE及銅鑼灣皇室堡均有大型慶祝姜濤生日活動。

今年4月5日至5月1日期間，尖沙咀The ONE「Keung To 430 甜蜜蜜Café」及銅鑼灣皇室堡「Keung To 430 生日嘉年華」將展出姜濤生日應援，兩個商場均有姜濤打卡位。

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編輯：陳韻妍