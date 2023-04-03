【捐錢抽門票】向香港麥當勞叔叔之家慈善基金捐款$20　即有機會獲《拉闊音樂會江𤒹生x陳蕾x陳卓賢》門票2張

麥當勞再度與商業電台881903合作推出愛心慈善活動「SHOW畀你睇」，由即日下午3時起至4月21日（晚上11時59分或之前）期間，麥當勞為App用戶送上獨家專享的粉絲福利，在麥當勞App或餐廳內的點餐機掃瞄App內之指定捐款券，成功捐款港幣$20予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可有機會獲得Katch優惠平台呈獻《拉闊音樂會江𤒹生 x 陳蕾 x 陳卓賢》門票兩張。

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是次捐款活動會按特定序列選出100名得獎者，每位得獎者可獲活動門票兩張，而麥當勞App用戶可重複使用是次門票捐款券，惟每名合資格參加者最多只能獲奬一次，而得獎結果將於5 月5日前通過登記電話及電郵公布。

音樂會將以「光之折射」為主題，分別以「紅、綠、藍」色光三原色代表江𤒹生、陳蕾及陳卓賢三人的不同個性，音樂會將於2023年5月14日假亞洲國際博覽館舉行。

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捐款活動時間：2023年4月3日下午3時起至4月21日（晚上11時59分或之前） 音樂會活動日期：2023年5月14日 麥當勞App會員透過App或餐廳內的點餐機掃瞄App內之指定捐款券， 成功捐贈港幣$20予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會獲得門票2張，名額共100名。

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