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【捐錢抽門票】向香港麥當勞叔叔之家慈善基金捐款$20　即有機會獲《拉闊音樂會江𤒹生x陳蕾x陳卓賢》門票2張

理財智慧 16:17 2023/04/03

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麥當勞再度與商業電台881903合作推出愛心慈善活動「SHOW畀你睇」，由即日下午3時起至4月21日（晚上11時59分或之前）期間，麥當勞為App用戶送上獨家專享的粉絲福利，在麥當勞App或餐廳內的點餐機掃瞄App內之指定捐款券，成功捐款港幣$20予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即可有機會獲得Katch優惠平台呈獻《拉闊音樂會江𤒹生 x 陳蕾 x 陳卓賢》門票兩張。

同場加映：【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

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是次捐款活動會按特定序列選出100名得獎者，每位得獎者可獲活動門票兩張，而麥當勞App用戶可重複使用是次門票捐款券，惟每名合資格參加者最多只能獲奬一次，而得獎結果將於5 月5日前通過登記電話及電郵公布。

音樂會將以「光之折射」為主題，分別以「紅、綠、藍」色光三原色代表江𤒹生、陳蕾及陳卓賢三人的不同個性，音樂會將於2023年5月14日假亞洲國際博覽館舉行。

【著數優惠】麥當勞將軍漢堡系列即日起強勢回歸 App優惠價$36歎超值套餐【見下頁

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捐款活動時間：2023年4月3日下午3時起至4月21日（晚上11時59分或之前）

音樂會活動日期：2023年5月14日

麥當勞App會員透過App或餐廳內的點餐機掃瞄App內之指定捐款券， 成功捐贈港幣$20予香港麥當勞叔叔之家慈善基金，即有機會獲得門票2張，名額共100名。

同場加映：【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
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撰文 : 陳楚琨

亞洲國際博覽館 陳蕾 江𤒹生 慈善基金 陳卓賢 電台 慈善活動 音樂會 音樂 門票
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