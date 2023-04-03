▲ 【大行報告｜內房】中海外彈近7% 大摩看好國企內房續跑贏、點名力推兩股

内房板塊持續回暖，摩根士丹利發布報告指，3月內房銷售勝預期的數據加大該行對內房的信心，預料内房銷售額有望在3月及4月出現正增長，維持對內地樓市銷售復甦會較預期快的觀點，並認為國企內房銷售表現料續跑贏民企內房。

國企內房周一（3日）走高，中海外 （00688） 全日彈6.5%，報20.2元。潤地 （01109） 亦升2%，報36.55元。

該行指出，該行追蹤的30間主要房企的3月銷售數據均勝預期，雖然按年銷量仍跌18%，不過以按月計，則升35%，相當於首季跌幅收窄至27%。此外，關注到較高地段的城市賣地成交出現溢價的情況增加，意味地產商對實體市場復甦的展望轉趨樂觀。

國企內房銷售表現續跑贏民企

大摩指，3月國企及民企的銷售表現續分化，國企和半國企在在3月的銷售量續現正增長，並跑贏大市，當中尤其是越秀 （00123） 、中海外、潤地和招商蛇口（深：001979 ），分別按年錄得251%、89%、86%和53%的增長；部分優質頭部民企也出現正增長，如美的置業（03990）及龍湖 （00960） 分別錄50%及31%按年增長。

不過，衆多民企卻在3月的銷量續下滑，當中，合景泰富 （01813） 、中國奧園 （03883） 、融信 （03301） 、中梁 （02772） 及富力地產 （02777） 的銷售更跌逾6成。大摩將國有企業的出色表現歸因品牌效應，認爲國企坐擁更多優質的可售資源，以及更低的潛在「爛尾樓」風險。

回調為低吸良機 潤地龍湖秤先

大摩維持對行業銷售復甦正面看法，倘若房地產市場續現強勁勢頭，全年内房整體銷量有望出現正增長，甚至按年增2%。

股份方面，該行指，建議投資者可留意行業長期贏家、坐擁豐富可售資源和執行力強的房企，並指行業最近的回調提供買入機會。當中特別可留意在集中在一、二線城市經營商場的公司如潤地及龍湖，料將受惠消費反彈。

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記者：伍鍵文