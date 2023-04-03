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《紐約時報》發言人失去Twitter官方認證 表示以後也不會為此服務付款

環球政經 14:25 2023/04/03

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《紐約時報》的發言人在Twitter上失去驗證徽章後表示，該報將不會為在Twitter上獲得驗證的檢查標記狀態支付月費。

根據Twitter的新政策，現在只有通過付費訂閱才能提供經過驗證的核對標誌。機構將不得不每月掏出1000美元來獲得金色的檢查標記，而個人可以在美國以7美元的起價獲得藍色標記。
發言人補充說：「我們也不會向記者報銷個人賬戶的Twitter Blue，除非在極少數情況下，這種狀態對報導來說是必不可少的。」

 

【阿里重組】 阿里巴巴「1+6+N」重組方案 傳由馬雲在海外一手推動  詳情請看【下一頁

 

根據路透社發給員工的一份備忘錄，Politico也不會為其員工的Twitter藍色驗證提供費用。

Twitter此前宣布，從4月1日起，隨著這家社交媒體公司開始逐步結束其傳統的驗證計劃，某些賬戶不會有官方標記。

一家美國的新聞公司Axios此前報導說，白宮將不會為報銷工作人員的官方Twitter資料的驗證付費。

一文看清美團小米績後 大行最新評級和目標價 詳情請看【下一頁

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記者：張瑋婷

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