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何文田瑜一第1B期錄兩撻訂　料發展商沒收逾135萬訂金

股樓投資 19:14 2023/04/03

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由華懋、港鐵（00066）合作發展，位於何文田站上蓋的瑜一第1B期，連同第1C期於短短9日售出332伙，合共套現逾57億元，平均每戶售價逾1,720萬，創本年度最快及最高新盤吸金記錄。不過，近日有零星買家撻訂離場。 

據成交紀錄冊資料顯示，瑜一第1B期第3B座27樓C室，實用面積464平方呎，兩房間隔，於上月25日以1,400.34萬元易手，實用呎價約30,180元，但買家簽訂臨時買賣合約後，交易再未有進展，料買家撻訂，損失樓價5%訂金，逾70萬元。 

另一撻訂單位為第3B座20樓B室，實用面積459平方呎，兩房戶型，同樣於上月25日售出，成交價1,304.24萬元，實用呎價約28,415元，料買家損失樓價5%訂金，即逾65萬元。 

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撰文 : 黃卓賢

瑜一IB期 瑜一 何文田 撻訂 港鐵 華懋

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