▲ 【K11集團】K11 MUSEA首季生意額按年升逾100% 1至3月按月升10% 復活長假有節日限定活動

新世界發展 （00017） 旗下K11 MUSEA今年首季生意額按年上升超過100%，1月至3月期間，每月生意額按月均錄得10%增長，各項零售類別的生意額均有增幅，其中美妝、高級時裝及珠寶鐘錶類別成績最出眾，分別按年飆升約170%及100%，預計復活節及「五一黃金周」長假期後，顧客的消費意慾增加及消費金額上升，相信會進一步提高第二季度的銷售數據。

K11 MUSEA上月20日塗鴉及街頭藝術展覽「City As Studio」正式開幕，開幕後首個周末即創下K11 MUSEA 今年人流新高，按年升近200%。此外，K11 MUSEA今年3至4月更會引進4間新店，包括國際知名品牌Maison Margiela及Diesel均將開設獨家的全新概念店。

K11 MUSEA推五一黃金周電子禮劵及購物禮遇

為迎接復活節長假期，4月7日至10日期間，K11 MUSEA與Petit Bazaar合作，於地庫2樓的「Kids’ Zone」有一系列節日限定體驗及優惠，包括讓小朋友親手製作可愛兔仔頭飾、參與填色、投擲豆袋小遊戲、免費派發氣球等。

K11 MUSEA為迎接通關後首個「五一黃金周」，將為本地顧客及海外旅客延續全城消費獎賞，無須任何消費，即可獲贈高達$2,200元，包括餐飲、時裝、美妝、珠寶、親子及藝術體驗等範疇的電子禮劵及購物禮遇。K11 MUSEA更由4月24日至5月3日期間，推「Beauty Surprise」全城消費獎賞，適用於購買K11 MUSEA全部美妝品牌，當中指定美妝品牌指定套裝半價，部份亦會免費贈送禮品包等。

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編輯：陳韻妍