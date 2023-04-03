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石油輸出國組織及其他國家宣佈減產原油 油價上升 未來合共日減100萬桶

環球政經 10:33 2023/04/03

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在石油輸出國組織（OPEC）及其他非OPEC成員的11個國家表示減產油後，油價在周一（3日）的亞洲交易中飆升。

全球基準的布蘭特原油跳漲4.8%至每桶83.73美元，而美國基準的紐約原油（WTI）上漲4.9%至79.36美元。

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油價上漲可能意味著通脹率在更長時間內保持較高的水平，為全世界消費者的一個熱點問題增加壓力。

沙特阿拉伯周日（2日）宣布，它將與OPEC的其他成員或盟友一起開始「自願減產 」原油。沙特國營新聞機構SPA援引沙特能源部一位官員的話說，減產將從5月開始，持續到今年年底。據SPA稱，這些削減是在OPEC+10月宣布的削減基礎上進行的。

沙特阿拉伯將每天再削減50萬桶石油產量。同時，伊拉克將每天減產20萬桶，阿拉伯聯合酋長國將每天減產14.4萬桶。科威特、阿爾及利亞和阿曼也將分別降低產量12.8萬、4.8萬和4萬桶/日。

 

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責任編輯：張瑋婷

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