【保你大】人人都能做保單持有人或受益人？雙方需有「可保利益」

上期提到，芳姐茶餐廳的伙記阿蘇，想在他一張保單中提款，但保險公司說，要提款就要由他太太簽名。筆者告訴他，因為該保單的持有人是他太太，所以，阿蘇在生時的所有提款，都要由太太簽名。保險公司會出支票給他太太，又或者直接存入他太太的銀行戶口。

他聽罷有點不是味兒，雖然一直以來都是由他支付保費，但當日可能是他不想買保險，所以就由太太做了持有人。這一刻他才感到，原來保單持有人是有這個重要權利的。不過，他馬上轉了話題，向筆者提出一個頗有水準的問題，那就是，任何人都可以做保單持有人或受益人嗎？

森：「蘇哥，你真有水平，雖然這個問題對我們來說是基本概念，但對於普羅大眾來說，其實未必所有人都懂得這樣問，因為你這個問題牽涉一個很重要的保險概念，那就是『可保利益』。」聽到筆者這樣說，阿蘇馬上若有所思。

蘇：「『可保利益』？我好像聽過的，但又真的說不出當中的道理？是不是……要有一定關係才可以寫對方為受益人？」原來阿蘇也不是把筆者以前說過的保險概念完全拋諸腦後。

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森：「阿蘇，你基本上已經點出了問題的重心。不錯，不是任何人都可以做一份保險的持有人或者受益人，他/她必須跟受保人有一種『可保利益』的關係才可以。我所指的『可保利益』，就是受保人跟持有人之間，任何一方患病、受傷或死亡，對另一方會構成財務上損失的，兩者就有『可保利益』。」

蘇：「嗯，明白了，丈夫跟太太肯定有『可保利益』，父母跟子女也一定有，對嗎？」

森：「蘇哥，你果然話頭醒尾。完全正確。其實，所有直系親屬都會有『可保利益』！」一聽到筆者這樣說，阿蘇馬上有疑問。

蘇：「咦！森哥，阿爺阿嫲跟孫子孫女、兄弟姐妹之間，又或者未婚夫婦又算如何，他們有『可保利益』嗎？」

森：「阿蘇，你的問題真刁鑽！哈哈，除了父母子女及配偶之外，其他關係是否有『可保利益』，每間保險公司在政策上可能有少許差異，你要具體再問了。」這時，阿蘇又好像想起甚麼似的。

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蘇：「我突然想起，債主同債仔之間是不是都應該有『可保利益』？因為如果債仔突然死掉，債主便很無辜了！」阿蘇認真地說。

森：「蘇哥，你真的有做我們這一行的天份，說得對，債主與債仔的確有『可保利益』。你可能會聽過，如果你問銀行借錢，其中一個條款可能是要你買份保險，保額就是你的貸款額，因為萬一你不幸身故，銀行不用去追你的家人還錢呢！咦！你這樣問，難道你借了錢，還是有人借了你的錢？」一聽到筆者這樣說，阿蘇突然變得尷尬。

蘇：「嗯，不是的，我只想問問而已！但在這種情況下，受益人是會寫銀行？如果是個人的話，受益人就應該寫債主？！」

森：「近年流行保單融資，即是由銀行借錢給投保人買保險，如果是這種安排，則是等於將保單抵押予銀行，銀行不算受益人，而是受讓人，即是除了持有人、受保人和受益人之外，還有第四類人，是受讓人呢！」

蘇：「話又說回來，為甚麼『可保利益』在一份保險之中這麼重要呢？」不知怎的，阿蘇今日問的每個問題，都非常有水平，不錯，他似乎想扯開話題。

森：「你這個問題又牽涉到保險另一個概念，那就是道德風險！因為如果兩者完全沒有『可保利益』的人也可以買到保險，受益人就可能會對受保人作出『不道德』的行為了！」筆者半開玩笑地說。

蘇：「如果是人壽保險的話，就擔心受益人會殺害受保人？」

森：「正是呢！」

撰文：羅國森 資深財經編輯，現任保險理財顧問，擁有認可財務策劃師資格，曾出版《讓你富起來》及《逆市淘金》等暢銷著作。

＊以上內容輯錄自第804期《iMoney》Focus。

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責任編輯：陳楚琨