【捨棄蘋果】通用汽車棄用Apple CarPlay　擬夥Google研電動車車載娛樂系統

▲ 通用汽車計畫開始逐步淘汰蘋果CarPlay與Android Auto技術，未來聯手Google合作研發內建於電動車中的車載娛樂系統。

通用汽車（GM）多年來，一直採用蘋果（Apple）CarPlay與Android Auto系統。惟日前公布的新Apple CarPlay支援車廠名單中，就已不見通用汽車的蹤影。路透社報道指，通用汽車計畫開始逐步淘汰蘋果CarPlay與Android Auto技術，未來聯手Google合作研發內建於電動車中的車載娛樂系統。

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路透社報道提到，通用汽車將由2024年款的雪弗龍「Blazer」起，所有未來推出的電動車款，都會停止提供Apple CarPlay與Android Auto系統，改為與Google共同研究的Ultifi軟件系統。

通用汽車承諾，今年上半年推出的燃油車和電動車都還會支援Apple CarPlay和Android Auto，包括即將發布的雪弗龍「Silverado」EV。值得一提的是，目前受影響的暫時只適用於電動車，燃油車還在商議之中。

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責任編輯：曾曉汶

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