【券商點睇】內地重型卡車市場復甦 濰柴動力為主要受惠者

美銀證券表示，考慮到濰柴動力（02338）去年業績及今年業績指引，該行上調對該股目標價，並視濰柴受惠內地重型卡車市場復甦的主要受惠者，認為其叉式起重車生產商Kion盈利率將改善，維持對其「買入」評級，並將目標價由13.2元上調至14.8元。濰柴動力周一（3日）收報 12.82元，升幅1.7%。

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據管理層稱，公司去年在重型卡車市佔升1.2個百分點至11.9%，今年預計將取得2000億元人民幣銷售。引擎業務方面，除重型卡車引擎銷售復甦，同時對大型發動機銷售持正面看法。



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另外該行指出，公司與陝西重型汽車及中國重汽（ 03808）開發新能源重型卡車，也計劃今年增加在天然氣重型車市佔20%至25%。



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責任編輯：鄭昊彤