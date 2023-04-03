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【券商點睇】內地重型卡車市場復甦 濰柴動力為主要受惠者

股樓投資 18:03 2023/04/03

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美銀證券表示，考慮到濰柴動力（02338）去年業績及今年業績指引，該行上調對該股目標價，並視濰柴受惠內地重型卡車市場復甦的主要受惠者，認為其叉式起重車生產商Kion盈利率將改善，維持對其「買入」評級，並將目標價由13.2元上調至14.8元。濰柴動力周一（3日）收報12.82元，升幅1.7%。

 

【同場加映】青姐話：馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

 

據管理層稱，公司去年在重型卡車市佔升1.2個百分點至11.9%，今年預計將取得2000億元人民幣銷售。引擎業務方面，除重型卡車引擎銷售復甦，同時對大型發動機銷售持正面看法。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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另外該行指出，公司與陝西重型汽車及中國重汽（03808）開發新能源重型卡車，也計劃今年增加在天然氣重型車市佔20%至25%。

 


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溫股知新
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責任編輯：鄭昊彤

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港股 目標價 買入 濰柴動力（02338）

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