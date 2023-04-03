【大行報告】大和：2022財年盈利勝多數同行 中信証券仍為板塊首選

大和表示，中信証券（06030）在投行業務的領導地位維持不變，公司2022財年的盈利同比降8%，勝於大部分同行的雙位數跌幅，並在其所有核心業務中表現出更強的領導地位，重申對其「買入」評級，並將其目標價由18元上調至20元。中信証券周一（3日）收報 17.22元，升幅2.7%。



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該行認為，集團去年的業績勝於同行，主要因集團在核心業務、同業間領先的產品能力、強大的交叉銷售能力，以及在新興領域，如新IPO系統、衍生品等方面的優勢。同時該行亦表示中信証券仍為中國證券板塊中的首選。





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責任編輯：鄭昊彤