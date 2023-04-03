【大行報告】花旗：列為行業首選 華潤置地目標價升至48元

花旗表示，就華潤置地（01109）充足的一、二線土地儲備、低成本融資、ESG以及具有吸引力的估值，將公司列為行業首選，並把目標價由46.1元上調至48元，評級為「買入」。華潤置地周一（3日）收報36.55元，升幅2.1%。

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該行指出，集團今年的具體盈利增長計劃，重點關注在其現金流、盈利能力和營業額，而集團目標是今年內房發展項目銷售達到前5位。





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集團商業項目實現20%的增長，其中10個新購物中心的毛利率為70至75%，並關注資產回報率（ROIC）；輕資產收入及利潤增長逾30%。

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責任編輯：鄭昊彤