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【大行報告】花旗：列為行業首選 華潤置地目標價升至48元

股樓投資 16:37 2023/04/03

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花旗表示，就華潤置地（01109）充足的一、二線土地儲備、低成本融資、ESG以及具有吸引力的估值，將公司列為行業首選，並把目標價由46.1元上調至48元，評級為「買入」。華潤置地周一（3日）收報36.55元，升幅2.1%。

 

 

【同場加映】青姐話：馬雲現形 大市顯靈？

青姐話
【青姐話】馬雲現形 大市顯靈？

該行指出，集團今年的具體盈利增長計劃，重點關注在其現金流、盈利能力和營業額，而集團目標是今年內房發展項目銷售達到前5位。


 

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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    +4

 

集團商業項目實現20%的增長，其中10個新購物中心的毛利率為70至75%，並關注資產回報率（ROIC）；輕資產收入及利潤增長逾30%。

【同場加映】溫股知新：業績期做功課 唔買貴唔買錯

溫股知新
【溫股知新】業績期做功課 唔買貴唔買錯

 

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責任編輯：鄭昊彤

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港股 大行報告 華潤置地（01109）

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