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英街頭藝術品粉絲望修復Banksy被毀作品 料值482萬

環球社會熱點 16:21 2023/04/03

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英國塗鴉大師Banksy早前於社交媒體證實，鄉村一間荒廢農舍墻壁的塗鴉出自其手，然而農舍地主卻早已下令建築公司拆除。現時畫有Banksy塗鴉的磚塊據報存放在一個垃圾桶中，街頭藝術粉絲史密斯（Jacob Smith）估計，若作品得以修復，估值可高達50萬英鎊（約482萬港元）。

意大利美術館為還大衛像清白 邀投訴「色情」美國家長參觀 【下一頁】

Banksy近期於Instagram貼出3張照片，第一張展示被長春籐覆蓋、油漆剝落的荒廢農舍的白色外牆，繪上一副小孩拉開窗簾、旁邊有一隻貓的塗鴉。第二張為塗鴉特寫，第三張則顯示農舍的拆除情況，即他承認塗鴉是他手筆時候，作品已被毀。

    點擊圖片放大
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Banksy亦在第三相片中配文指，「早安已被摧毀」（Morning is Broken）。農舍原址將會用於興建新屋，承建商承認此前不知道作品作者是Banksy。外界估計，若作品得以保存，價值或高達50萬英鎊。

Banksy塗鴉新作變頹垣敗瓦  皆因農舍地主唔識寶 【下一頁】

據報承建商得悉後，已將塗鴉殘骸存放在一個垃圾桶中，但仍未確定其後去向。現年30歲的史密斯表示，他花費兩年用電郵不斷遊說Banksy，在肯特郡（Kent）的荷尼灣市（Herne Bay）留下畫作。

但史密斯表示，希望發展商將作品歸還荷尼灣市，並向眾人展示。因為當初的遊說工作亦出自造福小鎮的目的。他至今仍不敢相信Banksy真的留下畫作，對此非常感激。

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責任編輯：李俊儀

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