▲ 【大行報告｜9988】大和將阿里巴巴納入中港首選股名單 維持恒指年底22500點目標

大和發表研究報告指，內地3月強勁的PMI數據表明經濟在疫情後加快復甦，而中國政府「親商」的取態有助重建商業信心。該行將阿里巴巴 （09988） 加入首選股，並取代龍源電力 （00916） 。

大和表示，中國總理李強重申對中國經濟前景正面，而該行認為疫後經濟復甦勢頭持續，維持基建開支為上半年的動力，又預料消費行業未來數月將加快反彈。再者，過去一周中國高級官員與多間外國公司高層會面，以及阿里巴巴公布重組計劃，都引證了政府的「親商」立場。由於民營企業在確保就業和促進收入增長方面的主要作用，該行預計今年剩餘時間將繼續有利好民營企業的政策，並預計互聯網平台將受惠於監管透明度的提高。

另外，大和又認為，美國3月議息對中港股市有小許利好，因未有就美國銀行危機而加重衰退預期，而市場又預料貨幣緊縮政策在年中見頂，早於預期。

該行表示，在美元走弱、中國政府「親商」取態、ChatGPT投資主題帶動科網企業，並予中港兩地科投股為「增持」評級，料該板塊短期內繼續走強，但之後能否成大市領頭羊要視乎金融風險及首季業績。如果銀行業危機和中美緊張局勢沒有進一步惡化，預料恒指經過兩個月的調整後，在3月中旬的低位觸底反彈，維持對恒指和上證指數的年底目標為22500點和3550點，意味仍有10.3%及8.5%上行空間。

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編輯：姚卓然