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科企閂水喉 Google狠削迷你廚房等福利

環球社會熱點 14:45 2023/04/03

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多間科企過去數月相繼裁員，Google母企Alphabet最近也決定進一步開源節流，決定削減包括迷你廚房等多項Google員工福利，不再為所有員工提供免費餐飲。

英護照署逾千員工罷工5周 內政部指申請數目增加 【下一頁】

外媒報道，Alphabet財務總監波拉特（Ruth Porat）已簽署備忘錄，關閉Google部分設有免費飲品和小食的微型廚房，及人流量較少的自助餐廳。

Alphabet高層指，公司未來仍會維持高標準的津貼、福利和辦公設施，但需按照現時工作模式作出相應調整，並減少食物浪費。

美國商業雜誌《Fast Company》2019年的報道指，Google於全球設有超過1,300個微型廚房，廚房内放滿火雞肉乾和發酵茶（Kombucha）等中高價食品和飲品。

英國內政部宣布新措施 回歸前英軍港人及家屬可申請定居 【下一頁】

Google長期為員工提供優厚福利，包括免費膳食、團隊滑雪旅行、辦公室睡眠艙。

但該公司去年已著手削減福利，包括去年1月裁員期間，僅於加州已解僱最少31名公司按摩治療師。公司同年9月更要求管理層減少團隊建設活動和部分非必要旅行開支。

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責任編輯：鄭錦玲

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