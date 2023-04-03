  • 21°C
香港時間 : 2023403日 (週一) 16:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港中旅308】香港中旅：首兩個月收入已恢復至2019年水平　國内旅遊需求增、非單是報復式反彈

股市 15:32 2023/04/03

分享：

分享：

【香港中旅308】香港中旅：首兩個月收入已恢復至2019年水平　國内旅遊需求增、非單是報復式反彈

内地今年首季全面復常，旅遊板塊漸見回暖之勢。香港中旅 （00308） 總經理馮剛表示，今年首兩個月收入已恢復至2019年同期水平，當中，主題公園及休閑度假區恢復至7成左右，自然人文景區恢復程度更超2019年水平，料首季人均消費較去年同期有明顯提升。去年全年的收入則恢復近7成。

他指，國内消費需求漸增，尤其是旅遊需求出現明顯上升，不認爲該恢復是報復式反彈。

料資本開支保持合理水平

中旅去年資本性開支為10.21億元，增57.3%，2021年同期為6.49億元。財務總監張道榮表示，今年資本開支會保持合理水平，亦計劃加大投資力度，預期今年會推出3至4個旅遊精品項目。

維景酒店合同僅涉及商業條款

此外，香港中旅早前將銅鑼灣維景酒店租予國安公署作辦公用途，副總經理哈玉鳳表示，維景酒店合同期是到2026年，當中僅涉及商業條款，不涉及其他方面的内容。

全年盈轉虧   蝕3.56億元

香港中旅上周公布業績，全年盈轉虧，蝕3.56億元，相當於每股虧損6.43仙，2021年同期則錄1.74億元純利。收入按年倒退16.9%至30.32億元。不派息。

中旅董事局主席吳強指，對整體業務的基本面持相對樂觀態度，將竭盡所能，努力減虧增盈、保持經營的平穩增長，加快突破發展瓶頸。

【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

開市追揸沽
【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

相關文章：

【券商點睇】疫情期間續拓展業務 香港中旅有望快速受益疫後復甦

【業績】香港中旅去年轉賺1.74億元　不派息　毛利按年多近6倍

記者：伍鍵文

港股 業績公布 酒店 香港 香港中旅（00308） 銅鑼灣
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【K11集團】K11 MUSEA首季生意額按年升逾100%　1至3月按月升10%　復活長假有節日限定活動

下一篇文章

【中港市場】易綱會見金管局余偉文　就經濟金融議題交換意見
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？
【阿里巴巴9988】阿里股價炒分拆　菜鳥傳聞估值是平還是貴？
【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為
【瑞信危機】瑞士檢察官突宣布　調查官員、央行及兩銀行可能違法行為
【內房危機】許家印3.5億遊艇駛入新加坡　遊艇超級豪華（多圖）
【內房危機】許家印3.5億遊艇駛入新加坡　遊艇超級豪華（多圖）
【港股市況】濠賭造好、金沙升近7%　中芯國際升逾7%破頂　恒指4月開局微升9點（不斷更新）
【港股市況】濠賭造好、金沙升近7%　中芯國際升逾7%破頂　恒指4月開局微升9點（不斷更新）
【OPEC+減產】「三桶油」高開2至3%　油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶
【OPEC+減產】「三桶油」高開2至3%　油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶
【大行報告｜建行939】建行獲滙豐研究上調目標價至6.8元　評級維持買入
【大行報告｜建行939】建行獲滙豐研究上調目標價至6.8元　評級維持買入
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款