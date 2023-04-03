▲ 【香港中旅308】香港中旅：首兩個月收入已恢復至2019年水平 國内旅遊需求增、非單是報復式反彈

内地今年首季全面復常，旅遊板塊漸見回暖之勢。香港中旅 （00308） 總經理馮剛表示，今年首兩個月收入已恢復至2019年同期水平，當中，主題公園及休閑度假區恢復至7成左右，自然人文景區恢復程度更超2019年水平，料首季人均消費較去年同期有明顯提升。去年全年的收入則恢復近7成。

他指，國内消費需求漸增，尤其是旅遊需求出現明顯上升，不認爲該恢復是報復式反彈。

料資本開支保持合理水平

中旅去年資本性開支為10.21億元，增57.3%，2021年同期為6.49億元。財務總監張道榮表示，今年資本開支會保持合理水平，亦計劃加大投資力度，預期今年會推出3至4個旅遊精品項目。

維景酒店合同僅涉及商業條款

此外，香港中旅早前將銅鑼灣維景酒店租予國安公署作辦公用途，副總經理哈玉鳳表示，維景酒店合同期是到2026年，當中僅涉及商業條款，不涉及其他方面的内容。

全年盈轉虧 蝕3.56億元

香港中旅上周公布業績，全年盈轉虧，蝕3.56億元，相當於每股虧損6.43仙，2021年同期則錄1.74億元純利。收入按年倒退16.9%至30.32億元。不派息。

中旅董事局主席吳強指，對整體業務的基本面持相對樂觀態度，將竭盡所能，努力減虧增盈、保持經營的平穩增長，加快突破發展瓶頸。

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記者：伍鍵文