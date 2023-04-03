  • 21°C
香港時間 : 2023403日 (週一) 14:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Twitter改革】Elon Musk兌現承諾　GitHub公開Twitter演算法原始碼

科技 14:30 2023/04/03

分享：

分享：

Twitter在GitHub上發表了推薦演算法代碼，解釋了演算法在決定在用戶「為你推薦（For You）」時間軸上展示哪些推文時看到了什麼，以及如何對它們進行排名和過濾。

Elon Musk入主Twitter後，一直強調要進行改革，早前更作出承諾要公開演算法，進一步向用戶說明其演算法是如何運作，讓資訊更透明化。近日Elon Musk終兌現承諾，正式在GitHub上發表了Twitter推薦演算法代碼，解釋了演算法在決定在用戶「為你推薦（For You）」時間軸上展示哪些推文時看到了什麼，以及如何對它們進行排名和過濾。

【Twitter動向】Twitter公布最新API方案　每月100美元可讀1萬則帖文

【Twitter雙重驗證】Twitter雙重驗證將收費　用户可轉用外部驗證應用程式

據Twitter官方文章提到，已透過GitHub公開了其「為你推薦」的推薦演算法系統原始碼，並作出解釋。文章指，推薦管道由三個主要階段組成，第一階段是收集來自不同推薦來源的最佳推文。舉例指，官方會從過億篇推文中，收集最好1,500條推文，平均50%為來自非用戶關注者的推文，和50%為來自用戶所關注對象的推文，不過相關演算法將因用戶而異。

其次就會利用機器學習模型排行這些推文，最後將推文放到用戶的時間軸上前，會先過濾掉用戶已封鎖的人的文章、用戶已經看過的推文或不適宜的推文。

值得一提的是，目前公布原始編碼內容尚未包含「搜尋」、「廣告」等推薦項目所使用演算法，但相信不久將來也可看到，因Elon Musk先前持續表明希望對外公布Twitter內容演算法，盼透過公布演算法才能獲取使用者信任。

【智能叛變？】GPT-4具自主逃離意識？　要求用戶提供API助脫離電腦

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】做生意也做實驗　「叁拾」開小食店收集數據推新品
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【ChatGPT】「印度Twitter」Koo引入ChatGPT　助用戶撰寫文章
2023/03/14
【ChatGPT】「印度Twitter」Koo引入ChatGPT　助用戶撰寫文章
【挑戰Twitter】Meta開發去中心化社交平台　或允許IG帳號登入
2023/03/13
【挑戰Twitter】Meta開發去中心化社交平台　或允許IG帳號登入
【Spotify動向】研NFT歌單進軍加密市場？　Spotify：定期測試
2023/02/24
【Spotify動向】研NFT歌單進軍加密市場？　Spotify：定期測試
【Twitter透明化】Elon Musk宣布　最快下周對外公開Twitter演算法
2023/02/23
【Twitter透明化】Elon Musk宣布　最快下周對外公開Twitter演算法

你可能感興趣

【ChatGPT】「印度Twitter」Koo引入ChatGPT　助用戶撰寫文章
12:30 2023/03/14
【ChatGPT】「印度Twitter」Koo引入ChatGPT　助用戶撰寫文章
【挑戰Twitter】Meta開發去中心化社交平台　或允許IG帳號登入
11:30 2023/03/13
【挑戰Twitter】Meta開發去中心化社交平台　或允許IG帳號登入
【Spotify動向】研NFT歌單進軍加密市場？　Spotify：定期測試
13:05 2023/02/24
【Spotify動向】研NFT歌單進軍加密市場？　Spotify：定期測試
Twitter 手機Apps 網絡保安 人工智能 移動裝置 科技產品 社交平台 機器學習

下一篇文章

【Samsung系統】Samsung推「Try Galaxy」網頁模板　可在iPhone試用Galaxy系統
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Tesla業務】太陽能屋頂安裝率被爆未達標　Tesla堅決否認
【Tesla業務】太陽能屋頂安裝率被爆未達標　Tesla堅決否認
【科技一周回顧】香港5所大學制訂ChatGPT指引　蘋果開發者大會WWDC 6月舉行
【科技一周回顧】香港5所大學制訂ChatGPT指引　蘋果開發者大會WWDC 6月舉行
【AI判刑】印度法官創下境內先例　採用ChatGPT協助判決
【AI判刑】印度法官創下境內先例　採用ChatGPT協助判決
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【ChatGPT爭議】義大利率先出手　下令禁ChatGPT
【ChatGPT爭議】義大利率先出手　下令禁ChatGPT
【YouTube影片限制】YouTube放寬限制　影片含不雅字眼仍可獲廣告收益
【YouTube影片限制】YouTube放寬限制　影片含不雅字眼仍可獲廣告收益
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款