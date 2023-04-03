【Twitter改革】Elon Musk兌現承諾　GitHub公開Twitter演算法原始碼

▲ Twitter在GitHub上發表了推薦演算法代碼，解釋了演算法在決定在用戶「為你推薦（For You）」時間軸上展示哪些推文時看到了什麼，以及如何對它們進行排名和過濾。

Elon Musk入主Twitter後，一直強調要進行改革，早前更作出承諾要公開演算法，進一步向用戶說明其演算法是如何運作，讓資訊更透明化。近日Elon Musk終兌現承諾，正式在GitHub上發表了Twitter推薦演算法代碼，解釋了演算法在決定在用戶「為你推薦（For You）」時間軸上展示哪些推文時看到了什麼，以及如何對它們進行排名和過濾。

【Twitter動向】Twitter公布最新API方案 每月100美元可讀1萬則帖文

【Twitter雙重驗證】Twitter雙重驗證將收費 用户可轉用外部驗證應用程式

據Twitter官方文章提到，已透過GitHub公開了其「為你推薦」的推薦演算法系統原始碼，並作出解釋。文章指，推薦管道由三個主要階段組成，第一階段是收集來自不同推薦來源的最佳推文。舉例指，官方會從過億篇推文中，收集最好1,500條推文，平均50%為來自非用戶關注者的推文，和50%為來自用戶所關注對象的推文，不過相關演算法將因用戶而異。

其次就會利用機器學習模型排行這些推文，最後將推文放到用戶的時間軸上前，會先過濾掉用戶已封鎖的人的文章、用戶已經看過的推文或不適宜的推文。

值得一提的是，目前公布原始編碼內容尚未包含「搜尋」、「廣告」等推薦項目所使用演算法，但相信不久將來也可看到，因Elon Musk先前持續表明希望對外公布Twitter內容演算法，盼透過公布演算法才能獲取使用者信任。

【智能叛變？】GPT-4具自主逃離意識？ 要求用戶提供API助脫離電腦

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：