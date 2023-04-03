【Netflix減產】Netflix縮小架構　減電影產量保質素

▲ Netflix電影部門主席Scott Stuber稱，他一直希望減少公司的電影產量，以確保有更多高質素電影。

電影串流平台Netflix除外購節目外亦有原創內容，平台不但產量可觀，不少電影亦風靡全球。但外媒彭博社近日的一份報告指，Netflix正重整電影部門，準備減少電影的產出，以提高其質素，而Netflix亦承認了部分消息。

彭博社的報告指出，Netflix正合併負責中小型電影的部門，並引述Netflix電影部門主席Scott Stuber稱，他一直希望減少公司的電影產量，以確保有更多高質素電影。而Netflix發佈的2023年電影陣容已能顯示減產策略。Netflix今年只推出49部電影，相較去年的85部原創電影少36部。Netflix原創電影包括自製及其擁有發行權的內容，但公司無詳細說明會否縮減擁發權的電影產量。

Netflix亦向外媒《TechChurch》表示，簡化公司結構是為下階段做好準備，但拒絕評論受架構重組影響的員工數目。而Netflix在去年5至6月先後裁員約450人，佔當時員工總數3%，期後亦在9月解雇動畫部門30名員工。

【Netflix遊戲】Netflix擬開發雲端遊戲服務 iPhone或變遊戲手掣

【Samsung系統】Samsung推「Try Galaxy」網頁模板 可在iPhone試用Galaxy系統

Netflix兩高管將離職

雖然裁員人數不明，但Netflix已證實兩大高層即將離職的事實，分別為將公司推進棟篤笑及紀錄片領域的Lisa Nishimura和獨立原創電影部門副主席Ian Bricke。Scott Stuber在電郵中表示對兩人對Netflix的貢獻，協助將公司打造成世界頂尖的電影創作室。

責任編輯：歐朗欣

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：