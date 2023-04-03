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【碳中和】華潤燃氣去年少賺26% 毎股派末期息0.9元

股樓投資 14:25 2023/04/03

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華潤燃氣(01193) 公布去年業績。期內銷氣量同比增長5.3%至358.9億方，營業額同比增長18.5%至943.4億元，盈利按年下降26%至47.3億元。擬派末期股息毎股0.9元。至1時45分潤燃報26.9元，挫7%。

【阿里重組】 阿里巴巴「1+6+N」重組方案 傳由馬雲在海外一手推動  詳情請看【下一頁

去年，潤燃共銷售358.89億立方米天然氣，其中工業銷氣量錄得187.62億立方 米，增長3%，佔集團銷氣量的52.3%；商業銷氣量錄得75.33億立方米，增長 10%，佔集團銷氣量的21%；而居民銷氣量則增長11%至84.97億立方米， 佔集團銷氣量的23.7%。年內，集團新開發工商業用戶4.33萬戶，新開發居民用戶407.7萬戶，其中：新房接駁用戶 355.9萬戶，舊房接駁用戶43.3萬戶，農村煤改氣用戶8.5萬戶。 受益於集團持續的收併購及下屬項目公司持續努力擴展經營區域，年內，集團在中國運營的城市燃氣項目平均氣化率由2021年末的55%上升至58.2%。

另外，集團層面註冊城市燃氣項目數已經達到273 個，遍佈全國25個省份，其中包括：3個直轄市、15個省會城市，76個地級市。展望今年，集團將堅持提升氣源統籌能力，做好價格優化管理，穩定主業發展基本盤；積極圍繞低碳能源轉型目標，加速業務轉型升級，持續提升綜合服務 業務滲透率，擇優拓展綜合能源業務規模等。

一文看清美團小米績後 大行最新評級和目標價 詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

華潤燃氣（01193） 港股

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