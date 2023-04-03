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【坂本龍一逝世】生前極力反對東京再開發 曾去信小池百合子

環球社會熱點 13:05 2023/04/03

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日本作曲大師坂本龍一逝世，享年71歲。當地媒體指坂本龍一生前極力反對東京再開發明治神宮外苑，甚至去信東京都知事小池百合子。

法國女官員性感登《花花公子》封面 「解放的部長」捱轟 【下一頁】

共同社報稱，早於2007年坂本龍一已成立森林保護團體「more trees」，積極投身自然保護工作，近年更是極力反對東京明治神宮外苑再開發。

坂本龍一在3月初曾去信批准再開發的東京都知事小池百合子，表明「作為一個市民不可以沉默」，強調不應為眼前利益，犧牲掉前人用上百年守護的寶貴神宮樹木，並要求叫停項目及作出調整。

坂本龍一曾在3月19日書面回覆共同社提問，指在2月東京都政府批准再開發前，已獲反對人士支持，因此決定去信小池百合子。他希望各方重新考慮計劃，亦質問小池百合子對東京城市規劃有何願景。

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英護照署逾千員工罷工5周 內政部指申請數目增加 【下一頁】

同時，坂本龍一自述稱因病增加在東京接受治療的日子，亦有不少機會到訪明治神宮外苑。他亦坦言自己精神及體力嚴重衰退，為不能反對再開發付出更多感到遺憾。

明治神宮外苑的再開發計劃包括清拆神宮球場等地，重新興建兩幢新大樓。計劃已在3月22日動工，但憂慮破壞環境的反對聲音亦日益增加。

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責任編輯：吳漢培

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