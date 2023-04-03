【俄烏戰爭】俄軍傳非戰鬥傷亡人員眾多 一事被指是主因

英國國防部周日（2日）發表最新情報報告，估計俄烏戰爭爆發逾1年，已造成多達20萬俄羅斯士兵傷亡，但當中一定比例損失為非戰鬥造成。報告直指，俄軍非戰鬥造成的人員損失主因是酗酒。

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有俄羅斯Telegram新聞頻道在3月亦曾報道指，酗酒在俄羅斯社會司空見慣，目前更成軍隊生活中的一部分，甚至在戰場亦是默認可允許行為。而且，俄軍的犯罪及死亡事件被指與酗酒高度聯繫。

英國國防部指出，俄軍指揮官有意識到酗酒帶來在戰場上的損害。除酗酒外，其他非戰鬥人員傷亡常見的原因包括不熟悉武器操作、交通事故和失溫。

俄羅斯為擴大控制烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas），在寒冬發動猛烈攻勢，但有報道指，有前線俄軍因禦寒裝備不足而凍死。

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俄羅斯總參謀長Valery Gerasimov自今年1月初起，親自指揮烏克蘭的特別軍事行動。外界認為此舉顯示俄軍希望擴大對烏克蘭東部頓巴斯地區的控制，但英國國防部報告指，俄軍僅在前線取得微不足道的進展，但卻造成多達數萬人的傷亡，很大程度上浪費其因秋季動員獲得的人數優勢。

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責任編輯：李俊儀