法國女官員性感登《花花公子》封面 「解放的部長」捱轟

法國女官員夏帕（Marlene Schiappa）日前以性感造型亮相《花花公子》封面，專訪標題為「解放的部長」（A liberated minister）。坊間批評夏帕自詡女權分子卻於物化女性的雜誌性感亮相，是為因退休金改革而備受批評的政府轉移視綫。

全球最弗男童6歲操出6嚿腹肌 棄健身多年後判若兩人 【下一頁】

夏帕為負責社會經濟與法國聯盟的部長，她於雜誌4月號封面照中身穿白色裙裝，充分展現姣好身段。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

至於内頁另一張專訪照中，夏帕更大膽地用法國國旗包裹身軀，擺出性感「甫士」。

《花花公子》今次專訪篇幅長達12頁，曾於内閣擔任性別平等部長的夏帕大談女權主義、針對婦女暴力行為、女性權利、政治、全球暖化和文學等議題。

法國近月因退休金改革引發大規模示威，夏帕此時登上《花花公子》封面，有反對派政治家批評是為轉移焦點。

就連支持女權的國會議員盧梭（Sandrine Rousseau）也批評夏帕的舉動不尊重人。

留絡腮鬍選手「躺贏」女子舉重賽 性別認同為女獲准參賽 【下一頁】

夏帕形容批評她的人是偽君子，強掉捍衛女性控制自己身體的權利時刻都在，在法國的女性是自由的。

夏帕曾出版數本講述女權的書，也曾以筆名Marie Minelli出版多本講述性、婚姻和感情的書籍，包括《30日内將男伴變成畢彼特》（Comment transformer votre mec en Brad Pitt en 30 jours）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲