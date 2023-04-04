【美股期貨】道指期貨跌9點　納指期貨跌0.2%（不斷更新）

美股期貨周二於亞洲時段偏軟，道指期貨跌9點，納指期貨跌27點或0.2%。美國今日將會公布2月耐用品訂單終值、2月工廠訂單、2月JOLTS職位空缺數、2月出、入口及貿易收支數據。

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即市走勢︰

【12：12】道指期貨跌9點，報33777點，標指期貨跌2點，報4151點，納指期貨跌27點或0.2%，報13242點。

【12：08】【TSLA】Tesla據報將推平價「細部版Model Y」 規劃年產能達400萬輛

【10：45】【AAPL】蘋果據報將首次裁員 涉企業零售團隊職位

【09：46】【SVB】耶倫：中小型銀行存款外流緩和 不認同銀行體系存根本問題

【09：39】【瑞信危機】瑞士央行：若瑞信沒有售予瑞銀、將於翌日破產 勢引發全球金融危機

【09：05】【美股焦點】歐萊雅L'Oreal將收購Aesop 後者估值近200億元

【08：27】【加密貨幣】Twitter藍鳥logo變為「柴犬頭」 狗狗幣應聲飈升兩成

【08：22】【美股焦點】Google削員工福利省成本 CFO：猶如2008年般嚴陣以待

【06：32】【TSLA】2600億元掟Tesla 股價急瀉6% 市場憂產量多過銷量

====以下為4月3日美股市況====

石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）宣布5月開始自願減產後，國際油價急彈，紐約期油升穿80美元，布蘭特期油突破85美元，高盛預期布油年底升至95美元，市場重燃對通脹的憂慮 ； 紐約期金升穿2000美元重要心理關口。

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美股個別發展，道指受油股帶動，收市升327點，報33601點；標指升15點，報4124點；納指跌32點，報12189點。紐約油升6.3%，報80.47美元。紐約期金收市升0.71%，每盎斯報2000.4美元。

油組意外減產，白宮國家安全委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）回應稱，美方並不認為石油減產是個可取的決定。

聖路易斯聯邦儲備銀行行長布拉德（James Bullard）表示，對於OPEC舉動是否會產生持久影響尚未能下定論，但認為聯儲局可以繼續採取貨幣政策對抗通脹。他預計通脹將更具粘性，聯邦基金利率要高於現時儲局預測的中值。

澳新銀行預測進取，表明今年底布蘭特期油見100美元的可能性已顯著上升。

美國3月ISM製造業指數由47.7回落至46.3，遜預期的47.5，其中新訂單指數由47回落至44.3，遠低於預期47.5：製造業就業指數由49.1放緩至46.9，製造業物價指數由51.3回落至49.2，低過預期51.1。數據反映美國經濟收縮情況較預期快，聯儲局或未必進一步加息。

安聯首席經濟顧問埃爾埃利安（Mohamed El-Erian），再批聯儲局貨幣政策，指加息行動可能是數十年來最嚴重一次失誤，聯儲局的壓力測試未能檢測出加息對銀行體系的實際衝擊，貨幣緊縮政策將導致經濟陷入衰退。

另外 ，《華爾街日報》報道麥當勞暫關閉美國各地辦公室，因為準備把裁員通知公司員工，以作為全面重組公司的步驟之一。據報麥當勞的內部電子郵件要求他們周一至周三在家工作，公司準備在網上通知僱員有關他們職位的重要決定。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場關注點重回經濟環境 本周聚焦多項就業數據（附數據表）

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即市走勢︰

【01：53】紐約6月黃金期貨收漲0.71%，報2000.40美元。8月黃金期貨收漲0.72%，報2018.50美元。

【01：50】迪士尼CEO Bob Iger：未來10年將在迪士尼樂園項目上累計投資170億美元。

【01：33】美股充電樁板塊持續走低，EVgo（E美：VGO）跌7.2%，Beam Global（美：BEEM）跌6.7%，Blink Charging（美：BLNK）跌4.3%，Chargepoint（美：CHPT）跌2.9%。

【01：29】谷歌4月3日推出一款新功能，將可以對機票價格進行實時關注併線上訂購，並可以在一旦已訂購機票的票價在起飛之前又出現下跌之時，向旅客退還差價。首批與之合作的美國航空公司包括阿拉斯家航空，Spirit Airlines及夏威夷航空。而加拿大西捷航空（WestJet）同樣已參加合作。

【00：55】美股抗疫概念股走高，諾瓦瓦克斯醫藥（美：NVAX）漲5%，Moderna（美：MRNA）漲2.8%，BioNTech SE（美：BNTX）漲2.4%，禮來（美：LLY）漲1.7%，輝瑞（美：PFE）漲1.4%。

【00：21】消息人士：麥當勞將於本周裁減數百名員工。

【00：17】美國銀行（美：BAC）僱用前花旗高管Totman出任其美洲地區信貸銷售主管。

【23：43】歐洲主要股指收市漲跌不一，德國DAX30指數跌0.3%，英國富時100指數漲0.5%，法國CAC40指數漲0.3%，泛歐STOXX 600指數微跌不足1點

【23：32】現貨黃金突破1990美元/盎司，漲1.11%。

【23：15】道指升幅輕微收窄至131點，納指跌幅擴大，最新跌1.1%，Tesla跌逾6%。

【22：45】美滙曾跌穿102關，美債息低見3.4厘，道指升249點，納指跌0.6%，Tesla跌逾5%

【22：10】【儲局官員】布拉德：OPEC+減產決定出乎意料 油價上漲或會影響美國通脹

【22：00】美國最新製造業數據收縮，加息預期降溫，道指升幅擴大至334點，納指跌幅收窄至49點或0.4%

【18：00】國際油價急彈，紐約期油每桶升至80美元，道指期貨升107點，納指期貨跌0.6%

【12：13】道指期貨升3點，報33463點，標指期貨跌12點，報4125點，納指期貨跌82點或0.6%，報13219點。

【10：58】【美股焦點】麥當勞突暫時關閉美國辦公室 為裁員重組鋪路

【10：48】【油價走勢】高盛：油組及俄羅斯意外減產勢推高產油利潤 調升布蘭特期油今明兩年油價預測

【09：25】【OPEC+減產】油價爆升7% 紐油重上80關 俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶

【07：57】【TSLA】Tesla減價促銷見效 第一季交付量近42.3萬輛創歷史新高

【07：30】美股上周五上升。聯儲局衡量通脹指標PCE物價指數降幅超預期，即降低美國加息預期，道指尾市升幅擴大至逾400點，升415點或逾1.2%，收報33274點；納指升208點或1.7%，收報12221點，創兩個月高；標指升58點或1.4%，收報4109點。

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責任編輯︰梁浩碩