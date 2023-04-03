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【美股期貨】國際油價急彈　道指期貨升107點　納指期貨跌0.6%（不斷更新）

股市 18:01 2023/04/03

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油組意外減產，油價隨即反彈，布蘭特期油每桶升穿85美元水平，紐約期油同樣急彈，每桶升至80美元關。市場紛紛提升油價預測，當中高盛預期布蘭特期油今年年底或升至每桶95美元，較原先預測90美元上調5美元，明年年底更有望升至100美元。澳新銀行預測更進取，表明今年年底布蘭特期油見每桶見100美元的可能性已顯著上升。

美滙指數先升後靠穩，暫報102.6。油價趨升，市場憂慮通脹危機或重臨，美國10年期債息反彈至3.54厘水平。

美股期貨周一於亞洲時段個別發展，道指期貨升107點，納指期貨跌85點或0.6%。美國本周將公布多項就業數據，周三（5日）先有俗稱「小非農」的美國ADP就業人數變動，周五（7日）則有最新非農新增職位數字。至於美國今日將會公布3月製造業PMI終值、2月建築開支、3月ISM製造業指數。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】市場關注點重回經濟環境　本周聚焦多項就業數據（附數據表）

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即市走勢︰

【18：00】國際油價急彈，紐約期油每桶升至80美元，道指期貨升107點，納指期貨跌0.6%

【12：13】道指期貨升3點，報33463點，標指期貨跌12點，報4125點，納指期貨跌82點或0.6%，報13219點。

【10：58】【美股焦點】麥當勞突暫時關閉美國辦公室　為裁員重組鋪路

【10：48】【油價走勢】高盛：油組及俄羅斯意外減產勢推高產油利潤　調升布蘭特期油今明兩年油價預測

【09：25】【OPEC+減產】油價爆升7%　紐油重上80關　俄羅斯及沙特等產油國突減產逾160萬桶

【07：57】【TSLA】Tesla減價促銷見效　第一季交付量近42.3萬輛創歷史新高

【07：30】美股上周五上升。聯儲局衡量通脹指標PCE物價指數降幅超預期，即降低美國加息預期，道指尾市升幅擴大至逾400點，升415點或逾1.2%，收報33274點；納指升208點或1.7%，收報12221點，創兩個月高；標指升58點或1.4%，收報4109點。

即睇美股收市︰

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美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】加息預期降溫　納指醞釀技術突破　3月累升7%　Tesla升逾6%（不斷更新）

【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

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【開市追揸沽】港股第二季走勢展望 新能源車最新數據解讀

責任編輯︰梁浩碩

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